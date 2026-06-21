Kinga Zawodnik pokazała brzuch po operacji. "Jestem DUMNA i WDZIĘCZNA" [ZDJĘCIA]

Kinga Zawodnik dała się poznać szerszej publiczności za sprawą udziału w programie "Dieta czy cud?". Nigdy nie wstydziła się mówić o swoich problemach zdrowotnych i walce z nadwagą. Później, dzięki zmianie nawyków, pracy nad sobą, pomocy specjalistów i operacji bariatrycznej (bo nie, sama operacja nie załatwia sprawy i nigdy nie powinniśmy zakładać, że osoby, które jej się poddały "poszły na łatwiznę"), schudła 60 kg, a dla Polaków stała się prawdziwą inspiracją i dowodem, że "jak się chce, to wszystko można".

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Kinga Zawodnik walczyła o zdrowie na oczach całej Polski. Schudła 60 kg

W walce o zdrowie i piękną sylwetkę Kindze kibicowali jej fani, ale bycie na świeczniku, niestety, wiąże się też z wystawieniem na osąd tych mniej sympatycznych i empatycznych osób.

Ja mam fantastyczną grupę moich fanowców, którzy są ze mną na dobre i na złe. Owszem, są jakieś kąśliwe komentarze, które trochę tak dołowały. Najlepsze jest to, że dużo ludzi potrafi pisać w internecie, ale na przykład face to face nikt mi tego nie powie. To mi właśnie daje też takiej energii, poczucia takiej misji, bo ja uważam, że jeżeli mogę pomóc choć jednej osobie, a wiem, że pomogłam już dziesiątkom tysięcy osób, bo ja widzę ten odzew, jaki dostaję i co się dzieje, i to jest naprawdę cudowne, to jest miód na moje serce - powiedziała w ubiegłym roku w rozmowie z Eską.

Kinga Zawodnik pokazała brzuch po operacji bariatrycznej

Kinga Zawodnik ochoczo relacjonowała swoją drogę w mediach społecznościowych, teraz zaś zdecydowała się na opublikowanie zdjęć w sportowym kostiumie, prezentując swój brzuch po operacji bariatrycznej. W opisie posta przyznała, że jest dumna ze swojego ciała, a każda rana i blizna to nie "skaza", a jej historia.

Jestem DUMNA i WDZIĘCZNA za drogę, która przeszłam … Tak, to mój brzuch, uda, skóra, blizny, rany… To MOJA historia … Z ogromną pokorą przyjmuję to, co na mnie czeka - napisała na Instagramie.

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