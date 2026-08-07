Mecz Jagiellonia Białystok. Spotkanie z Pogonią Szczecin zostało przełożone

Zmiana terminu spotkania

Zaplanowane na 16 sierpnia spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin w ramach 4. kolejki piłkarskiej ekstraklasy zostało przełożone. Ekstraklasa SA poinformowała, że nowy termin rywalizacji zostanie ustalony po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów.

O zmianę daty meczu wnioskowała Jagiellonia, która obecnie rywalizuje w eliminacjach Ligi Europy. Drużyna z Białegostoku ma przed sobą kluczowe spotkania na arenie międzynarodowej, co skłoniło klub do prośby o przełożenie ligowego starcia.

Europejskie puchary priorytetem

W czwartek Jagiellonia odniosła ważne zwycięstwo, pokonując na własnym stadionie szkocki Rangers FC 2:1 w pierwszym meczu 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w Glasgow 13 sierpnia.

Jeśli zespół pod wodzą Adriana Siemieńca awansuje do 4. rundy eliminacji Ligi Europy, będzie miał zagwarantowany udział przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. Nawet w przypadku niepowodzenia z Rangersami, Jagiellonia zagra w ostatniej fazie kwalifikacji do Ligi Konferencji.