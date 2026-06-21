Izabella Krzan nową prowadzącą Dzień Dobry TVN. Widzowie mieli inną kandydatkę - są głosy sprzeciwu

O tym, że Jan "Piro" Pirowski został prowadzącym Dzień Dobry TVN wiedzieliśmy już od dawna. Dziennikarz, który przez lata związany był z Radiem Eska, a od niedawna spełnia się też w roli prowadzącego "Mam Talent!" oficjalnie dołączył do ekipy podczas ogłoszenia wiosennej ramówki. Tożsamość jego antenowej partnerki pozostawała jednak tajemnicą. Do teraz - wiemy już, że na kanapie u boku Piro zasiądzie Izabella Krzan.

IZABELLA KRZAN przejmuje ESKA.pl

Izabella Krzan nową prowadzącą Dzień Dobry TVN

Izabella Krzan to znana modelka i dziennikarka, niegdyś związana z "Pytaniem na Śniadanie", a od 2025 roku współpracująca z telewizją TVN. Pracowała przy zeszłorocznym Top of the Top Sopot Festival, a także sprawdziła się jako prowadząca "Azja Express" (jesienią powtórzy rolę w kolejnej edycji "Afryka Express"). "Przez ten rok pracy w redakcji miałam możliwość poznać tkankę redakcyjną. Zobaczyć ile osób, ekspertów, profesjonalistów pracuje w tej firmie. Każdy materiał jest konsekwentnie przeglądany, kolaudowany, sprawdzany, zanim zobaczą go nasi widzowie. Wspaniale, że to poznałam, a teraz się cieszę, że będę mogła być takim kelnerem jak w restauracji, który będzie serwować te przepyszne dania naszym widzom" - powiedziała na łamach DDTVN.

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Co więcej, Izabella Krzan i Jan "Piro" Pirowski poprowadzili wspólnie jedno z zeszłorocznych wydań Dzień Dobry TVN i sprawdzili się w tej roli naprawdę świetnie. To zapewne entuzjastyczny odbiór widzów wpłynął na decyzję stacji, by obsadzić ich w roli nowych prowadzących. Rzeczony duet ogłoszono podczas "Wianków nad Wisłą", kiedy to stojący na scenie Jan Pirowski zwrócił się do Izabelli Krzan z pytaniem, czy nie szuka przypadkiem partnera.

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Widzowie są podzieleni. Kogo widzieli w roli nowej prowadzącej?

W mediach społecznościowych posypały się gratulacje, ale znalazły się też gorzkie słowa pełne zawodu. Wielu widzów Dzień Dobry TVN liczyło bowiem, że partnerką Jana Pirowskiego zostanie Małgorzata Tomaszewska.

O nieee:( czekaliśmy na Małgorzatę Tomaszewską.

Bardzo smutno bo pani Iza w ogóle nie pasuje do @dziendobrytvn😢 Małgosia Tomaszewska najlepsza! Idealna do programu :( co to za wybór?

Gratuluję choć byłam pewna, że z Jankiem będzie pani Małgosia Tomaszewska prowadzić @dziendobrytvn. Tak przynajmniej typowałam.

- czytamy w komentarzach.

Kiedy pierwsze wydanie DDTVN z Izabellą Krzan i Janem Pirowskim?

Oficjalnie ogłoszono, że pierwsze wydanie Dzień Dobry TVN, które poprowadzą Izabella Krzan i Jan Pirowski ukaże się w środę, 1 lipca, o godz. 7:45.

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