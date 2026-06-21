Tak Aleksandra i Michał Żebrowscy świętowali 17. rocznicę ślubu. Stylówki zwalają z nóg. "Wy to jesteście artyści" - ZDJĘCIA

Aleksandra i Michał Żebrowscy - jedna z najsłynniejszych par polskiego show-biznesu

Aleksandra i Michał Żebrowscy pobrali się po zaledwie kilku miesiącach znajomości i choć dzieli ich spora różnica wieku (bo aż 15 lat), tworzą jedną z najtrwalszych i powszechnie lubianych par polskiego show-biznesu. Nigdy jednak nie ukrywali, że nie zawsze było kolorowo - swojego czasu otarli się nawet o rozwód, ale ostatecznie udało im się uratować małżeństwo. Teraz zaś świętowali swoją 17. rocznicę (co jak na realia show-bizu jest iście imponującym wynikiem).

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Rocznica ślubu w szalonym wydaniu

Aleksandra i Michał Żebrowscy wzięli ślub w dniu 20 czerwca 2009 roku. Uroczystość odbyła się w naszych pięknych Tatrach, a konkretniej polanie Rynias w Brzegach. Para jest razem już od 17 lat i doczekała się czwórki dzieci: Franciszka (ur. 2010), Henryka (ur. 2013), Feliksa (ur. 2020) oraz Łucji (ur. 2022). Na co dzień Żebrowscy udowadniają, że miłość nie ma daty ważności, a pielęgnowanie swojego wewnętrznego dziecka to rzecz nader istotna - słyną w końcu ze swojego poczucia humoru i olbrzymiego dystansu.

Nikogo zatem nie powinno dziwić, że i 17. rocznicę ślubu Aleksandra i Michał Żebrowscy spędzili po swojemu, czyli w zabawny i nietuzinkowy sposób. Na Instagramie zamieścili fotkę przedstawiającą ich stylówki w stylu szalonych lat 80. Aleksandra ma na sobie wściekle różowy kostium sportowy, Michał zaś żółte neonowe szorty i... blond afro na głowie.

Michal mistrz! Jak young Einstein

Wy to jesteście Artyści - piszą rozbawieni internauci.

Ślub Aleksandry i Michała Żebrowskich. Tak wyglądała uroczystość - ZDJĘCIA

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