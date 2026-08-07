Śląsk Wrocław - Cracovia. Kto faworytem niedzielnego starcia?

Ocena szans i podejście do rywala

Śląsk Wrocław rozpoczął sezon od wyjazdowej porażki z Górnikiem Zabrze, by następnie pokonać na własnym stadionie Raków Częstochowa. Zdaniem trenera Ante Simundzy, zespół wyciągnął odpowiednie wnioski z obu tych spotkań. Przed niedzielnym meczem szkoleniowiec podkreśla konieczność skupienia na własnej grze.

Cracovia w dotychczasowych meczach zremisowała z Lechem Poznań i przegrała u siebie z Pogonią Szczecin. Krakowski zespół nie zdołał jeszcze w tym sezonie zdobyć gola. Mimo to trener Śląska uważa, że to goście będą faworytem najbliższego starcia.

"Cracovia ma problemy, ale my też je mamy. Właściwie każdy zespół w lidze ma jakieś kłopoty, z którymi musi się mierzyć. Nie myślimy o tym, dlaczego Cracovia nie strzeliła jeszcze gola, tylko skupiamy się na sobie. Każdego rywala szanujemy, do każdego podchodzimy z respektem, ale podstawą i punktem wyjścia jest zawsze własna postawa. Musimy się skupiać na sobie, nie na przeciwniku" - skomentował trener Śląska.

Sytuacja kadrowa przed spotkaniem

Trener wrocławian przyznaje, że wygrana z Rakowem Częstochowa wiązała się z pewną dozą szczęścia, ale drużyna musiała na nie zapracować. Szkoleniowiec zaznacza, że wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry w nadchodzącym spotkaniu. Decyzja o ostatecznym składzie zostanie podjęta po ostatnich treningach.

Simundza dostrzega nierówną dyspozycję swoich podopiecznych na początku sezonu, traktując to jako etap adaptacji w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jako beniaminek, drużyna ma za zadanie podnosić swój poziom z każdym kolejnym meczem. Mecz Śląsk Wrocław - Cracovia zaplanowano na niedzielę na godzinę 14.45.