KMŚ siatkarzy w Polsce. Gdzie zagrają najlepsze drużyny?

Polska zorganizuje turniej klubowy

Zgodnie z decyzją Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej nasz kraj ugości najlepsze drużyny globu. Turniej zostanie przeprowadzony zarówno w roku bieżącym, jak i w przyszłym. Gospodarzem rozgrywek został wybrany aktualny mistrz Polski, czyli zespół Aluron CMC Warta Zawiercie. W tegorocznej edycji zmierzy się ze sobą osiem zespołów. Zawody zaplanowano na okres między piętnastym a dwudziestym grudnia.

Zmagania podzielono na dwa etapy rozgrywane w różnych ośrodkach województwa śląskiego. Początkowa faza grupowa odbędzie się w halach sportowych w Katowicach oraz Sosnowcu. Następnie rywalizacja najlepszych ekip przeniesie się do kolejnego miasta. Ostateczne starcia fazy finałowej zaplanowano w Częstochowie. To właśnie na tamtejszym parkiecie poznamy klubowego mistrza globu.

„Dwuletnia umowa o organizacji wzmacnia pozycję Polski jako globalnej potęgi siatkarskiej, zapewniając światowej klasy scenę dla najważniejszych klubowych rozgrywek siatkarskich. W każdej edycji osiem najlepszych klubów będzie rywalizować w 16 meczach o tytuł Klubowych Mistrzów Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn FIVB”

Kiedy poznamy pozostałych uczestników turnieju?

Zacytowane słowa znalazły się w oficjalnym komunikacie prasowym opublikowanym w piątek przez międzynarodową federację. Przedstawiciele FIVB bardzo wyraźnie podkreślili w nim wysoką pozycję naszego kraju. Dokładny terminarz spotkań oraz pełna lista uczestników nie są jednak jeszcze do końca znane. Więcej informacji władze siatkarskie przekażą opinii publicznej w nieco późniejszym terminie. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na szczegóły organizacyjne.

Turniej z udziałem zespołu z Zawiercia gwarantuje sportową rywalizację na najwyższym światowym poziomie. Przyznanie praw do organizacji dwóch edycji mistrzostw potwierdza ogromne zaufanie do polskich działaczy. Krajowe hale sportowe od lat są przygotowane do goszczenia najważniejszych imprez siatkarskich. Polscy fani regularnie tworzą bardzo dobrą oprawę oraz głośno dopingują zawodników z trybun. Grudniowe mecze bez wątpienia dostarczą wielbicielom tej dyscypliny wielu niezapomnianych emocji.