Kim jest Wiktoria Ptak? Finalistka Miss Polski 2026 wróciła z USA i studiuje trudny kierunek

Od sali sądowej na Florydzie do badań nad zdrowiem kobiet

Medycyna to dla kandydatki z Podlasia coś więcej niż tylko wyuczony zawód. Wiktoria chętnie angażuje się w projekty badawcze, skupiając się w szczególności na obszarze zdrowia kobiet oraz na mechanizmach powstawania bólu. Jej empatia i potrzeba wspierania słabszych znalazły ujście również w bardzo odpowiedzialnych działaniach społecznych. Podczas pobytu na Florydzie pełniła funkcję Guardian ad Litem, czyli prawnego opiekuna dzieci, które zostały odebrane swoim biologicznym rodzinom.

Stając na salach sądowych, reprezentowała najmłodszych w systemie, który nie zawsze potrafił dostrzec ich prawdziwe potrzeby. Za swoje niezwykłe zaangażowanie i płynne łączenie nauki z pracą społeczną została w 2026 roku doceniona na arenie ogólnopolskiej. Otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Najlepszy student polonijny w Polsce” wraz z nagrodą specjalną „Pomaga z pasją”. Jak sama przyznaje, w życiu kieruje się prostą zasadą: spieszy się kochać ludzi, doceniając każdą chwilę.

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Wielkie plany i mobilna klinika dla małych miejscowości

Finalistka Miss Polski 2026 doskonale zdaje sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy mniejszych miejscowości, zwłaszcza w kwestii równego dostępu do lekarzy specjalistów. Właśnie dlatego jej największym marzeniem zawodowym na przyszłość nie jest brylowanie na czerwonych dywanach, ale stworzenie własnej, w pełni wyposażonej mobilnej kliniki.

Taki innowacyjny projekt pozwoliłby jej docierać bezpośrednio do pacjentów, którzy z różnych życiowych lub finansowych przyczyn nie mogą pozwolić sobie na wizytę w dużym ośrodku miejskim. Wiktoria udowadnia, że nowoczesna kobieta potrafi harmonijnie łączyć udział w ogólnopolskim konkursie z niezwykle wymagającą edukacją i jasną misją społeczną. Jej historia to świetny przykład przełamywania utartych schematów i budowania wizerunku niezależnej, zdeterminowanej profesjonalistki.

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Kiedy zapadnie werdykt i poznamy nową Miss Polski 2026?

Czy ambitna przyszła lekarka z Podlasia sięgnie po najwyższe trofeum i udowodni, że piękno doskonale współgra z medycznym powołaniem? O tym przekonamy się już wkrótce. Wielki finał 37. edycji wyborów Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu, stanowiąc najważniejszy punkt corocznego Festiwalu Piękna.

Transmisja na żywo rozpocznie się punktualnie o godzinie 19:55 na antenie Telewizji Polsat. O upragnioną koronę i nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych powalczą 24 utalentowane finalistki z całego kraju. Galę poprowadzi charyzmatyczny duet: Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska, a o muzyczną oprawę wydarzenia zadbają największe polskie gwiazdy, w tym Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz chór Sound'n'Grace. Za reżyserię widowiska odpowiada Joanna Majorkiewicz, a choreografię przygotowała Anna Bubnowska. W loży jurorów zasiądą między innymi Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026, zaś nową najpiękniejszą Polkę ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska.

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