Oszustwa w Rzeszowie i Mielcu. Policja zatrzymała 18-letniego "odbieraka" i jego wspólnika

Seniorka z Rzeszowa straciła ponad 17 tysięcy dolarów

Pod koniec maja 2026 roku do 64-letniej mieszkanki Rzeszowa zadzwoniła kobieta podająca się za jej siostrę. Rozmówczyni twierdziła, że doprowadziła do wypadku i potrzebuje 180 000 zł na kaucję, aby uniknąć osadzenia w więzieniu. W wyniku manipulacji seniorka przekazała 17 400 dolarów nieznajomemu młodemu mężczyźnie, który przyszedł do jej domu. O tym, że została oszukana, kobieta dowiedziała się dopiero następnego dnia po skontaktowaniu się ze swoją prawdziwą krewną.

Zatrzymanie 18-latka w Sandomierzu

Policjanci z wydziału kryminalnego po otrzymaniu zgłoszenia wytypowali mężczyznę, który odebrał gotówkę od pokrzywdzonej. Ustalono, że ten sam sprawca tego samego dnia w Mielcu odebrał 30 000 zł od innego oszukanego w podobny sposób seniora. Podejrzany 18-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy kilka dni później na terenie Sandomierza. Po przewiezieniu do komendy w Rzeszowie postawiono mu dwa zarzuty dotyczące wprowadzenia w błąd mieszkańców Rzeszowa oraz Mielca, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Akcja w Bytomiu i zarzuty dla 22-letniego logistyka

Dalsze działania policjantów pozwoliły na zidentyfikowanie 22-latka, który pomagał i nadzorował pracę młodszego wspólnika. 21 lipca 2026 roku funkcjonariusze udali się do Bytomia, gdzie zatrzymali mężczyznę w jego miejscu zamieszkania. Podczas przeszukania mundurowi ujawnili 3400 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz narkotyki, w tym marihuanę, kokainę i mefedron. 22-latek usłyszał zarzut oszustwa popełnionego wspólnie z 18-latkiem oraz zarzuty za posiadanie substancji zabronionych i 170 paczek nielegalnych papierosów. Na wniosek prokuratora 24 lipca 2026 roku sąd tymczasowo aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

Źródło: Policja.pl