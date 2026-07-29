Zatrzymanie na Moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Odzyskano Toyotę skradzioną w Niemczech

Wspólna akcja służb na Moście Grota-Roweckiego

Policjanci z grupy „Kobra” uzyskali informację operacyjną dotyczącą białej Toyoty C-HR, która została skradziona w Niemczech i przemieszczała się w stronę Warszawy. W celu zatrzymania sprawcy kradzieży z włamaniem przygotowano działania, w których uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP oraz stołeczna drogówka i Oddział Prewencji Policji. Mundurowi prowadzili obserwację trasy przejazdu, aby interweniować w bezpiecznym i dogodnym miejscu. Do zatrzymania pojazdu doszło po północy na Moście Grota-Roweckiego. Funkcjonariusze przeprowadzili dynamiczne działania, które pozwoliły na ujęcie 26-latka siedzącego za kierownicą auta.

Kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów i fałszywe tablice

Podczas kontroli okazało się, że 26-latek prowadził samochód pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązuje go do 2028 roku. Funkcjonariusze ustalili również, że biała Toyota miała zamontowane podrobione polskie tablice rejestracyjne. Samochód oraz nieprzypisane do niego numery rejestracyjne zostały zabezpieczone przez policjantów do dalszych czynności. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową zgromadzili materiał dowodowy niezbędny do dalszego postępowania.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Zatrzymany 26-latek usłyszał łącznie 3 zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem samochodu, posługiwania się tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do pojazdu oraz kierowania autem wbrew sądowemu zakazowi. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci izolacji. Sąd przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Obecnie postępowanie w tej sprawie jest nadzorowane przez prokuraturę rejonową. Akcja policjantów pozwoliła na odzyskanie mienia o znacznej wartości i wyeliminowanie z ruchu drogowego osoby łamiącej prawo.

Źródło: Policja.pl