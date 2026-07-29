45 lat temu Diana i Karol stanęli przed ołtarzem. 10 ciekawostek o "ślubie stulecia"

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Dzień 29 lipca 1981 roku na zawsze pozostanie w pamięci jako jeden z najbardziej spektakularnych momentów w historii brytyjskiej monarchii. Cały świat wstrzymał oddech, gdy Lady Diana Spencer, młoda i urocza nauczycielka przedszkolna, kroczyła do ołtarza w Katedrze Świętego Pawła, by poślubić następcę tronu, księcia Karola. Ceremonia, transmitowana na żywo, przyciągnęła przed telewizory i radioodbiorniki oszałamiającą liczbę około 750 milionów widzów, czyniąc ją jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń w historii. Para doczekała się dwóch synów, jednak w 1992 roku ogłosiła separację, a potem się rozwiodła. Po krótkim czasie życia jako rozwódka "księżniczka ludzkich serc" zginęła w wypadku drogowym w Paryżu. Z kolei jej były mąż ożenił się z dawną sympatią i w 2022 roku został królem. Wróćmy do najciekawszych faktów dotyczących bajkowego ślubu.
45 lat od "ślubu stulecia". Księżna Diana i Karol III pobrali się 29 lipca 1981
Z okazji 45-lecia niezapomnianego ślubu przygotowaliśmy dziesięć związanych z nim ciekawostek.
- 1. Początkowo, książę Karol wcale nie spotykał się z Dianą Spencer, a jej starszą siostrą Sarą. W żyłach dziewczyn tętniła niebieska krew, a ich przodkowie byli blisko związani z rodziną królewską. Do pierwszego spotkania między przyszłymi małżonkami doszło już w 1977 roku, gdy Diana była niepełnoletnia.
- 2. Prawdziwym fenomenem była suknia, którą do dziś można od czasu do czasu podziwiać na wystawach. Projektanci David i Elizabeth Emanuel stworzyli dla panny młodej kreację pełną królewskiego przepychu i romantyzmu. Uszyta z jedwabnej tafty w kolorze kości słoniowej suknia, ozdobiona była przez ponad 10 000 pereł i cekinów, a jej ręcznie haftowany tren mierzył imponujące 7,6 metra, co stanowiło wyzwanie logistyczne podczas wchodzenia do karety i świątyni. Do sukni dobrano welon uszyty z około 140 metrów jedwabiu.
- 3. Co z obrączką? Ta dla Diany wykonana została ze złota walijskiego, co od 1923 roku stanowi tradycję w rodzinie królewskiej.
- 4. W porównaniu ze ślubami Elżbiety II w 1947 i księżniczki Małgorzaty w 1960 roku - tym razem zaślubiny w najbliższym gronie rodzinnym monarchy były tabloidową sensacją, którą z zapartym tchem cały świat mógł już obejrzeć na żywo w kolorowej transmisji. Szacowana oglądalność wyniosła 750 milionów widzów, a w samej Wielkiej Brytanii - 28,4 miliona, czyli około 50% całej populacji.
- 5. Warto również wspomnieć, że pomimo precyzyjnych przygotowań, podczas ceremonii doszło do drobnych, uroczych pomyłek: Diana pomyliła kolejność imion Karola, nazywając go Philip Charles Arthur George zamiast Charles Philip Arthur George, a Karol zapomniał pocałować swoją świeżo poślubioną żonę przed ołtarzem, co szybko nadrobił, ku uciesze tłumów, na balkonie Pałacu Buckingham.
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- 6. Choć cały świat z zainteresowaniem obserwował przygotowania do ślubu, po jego zawarciu młoda para utrzymywała swoje najbliższe plany w ścisłej tajemnicy. Nie było pewności, gdzie Diana i Karol spędzą miesiąc miodowy. Prasa snuła wizje szalenie drogich wczasów na wszystkich kontynentach, a okazało się, że przyszła para królewska po prostu opłynęła Morze Śródziemne na królewskim statku "Britania".
- 7. Z zachowanych relacji wiemy, jakie podarunki złożyli nowożeńcom zagraniczni goście. Głowy państw, royalsi i dyplomaci mieli różne pomysły. Następca tronu Arabii Saudyjskiej postawił na komplet biżuterii, ambasador USA na olejny obraz księcia Karola grającego w polo, a gubernator Nowej Zelandii przywiózł... wełniany dywan.
- 8. Na przyjęciu po ceremonii nie było jednego tortu. Poza głównym, piętrowym wypiekiem, pojawiły się jeszcze 23 torty z różnych części Zjednoczonego Królestwa. Kawałki niektórych z nich w opakowaniach z lipca 1981 roku do dziś można znaleźć na internetowych aukcjach. Jeden z kawałków tortu ze "ślubu stulecia" sprzedano niedawno za ponad 1500 funtów.
- 9. Po ślubie pozostało także wiele innych pamiątek, na które polują najbardziej oddani fani rodziny królewskiej. Jedna jest jednak nie do zdobycia. Pierścionek zaręczynowy z 18-karatowego białego złota, charakterystyczny dzięki wielkiemu szafirowi z Cejlonu, zakupiono od marki Garrard za 28 tysięcy funtów. Projekt był inspirowany pierścionkiem królowej Wiktorii z 1840 roku. Dziś jego wartość jest szacowana na co najmniej pół miliona, ale pozostał on w rodzinie dla przyszłych pokoleń. W 2010 roku książę William oświadczył się przy jego pomocy swojej wybrance, Kate Middleton.
- 10. Księżna Diana naprawdę chciała odwołać ślub w ostatniej chwili. Nie jest to mit. W jednym z wywiadów po ogłoszeniu separacji wyznała, że na kilka dni przed 29 lipca znalazła bransoletkę, którą Karol przygotował dla Camilli Parker-Bowles. Od ucieczki sprzed ołtarza odwiodły ją siostry. "Mówiły, że są już gotowe ręczniki z moją podobizną i że nie mogę się wycofać" - wyznała.
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