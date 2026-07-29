45 lat temu Diana i Karol stanęli przed ołtarzem. 10 ciekawostek o "ślubie stulecia"

Dzień 29 lipca 1981 roku na zawsze pozostanie w pamięci jako jeden z najbardziej spektakularnych momentów w historii brytyjskiej monarchii. Cały świat wstrzymał oddech, gdy Lady Diana Spencer, młoda i urocza nauczycielka przedszkolna, kroczyła do ołtarza w Katedrze Świętego Pawła, by poślubić następcę tronu, księcia Karola. Ceremonia, transmitowana na żywo, przyciągnęła przed telewizory i radioodbiorniki oszałamiającą liczbę około 750 milionów widzów, czyniąc ją jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń w historii. Para doczekała się dwóch synów, jednak w 1992 roku ogłosiła separację, a potem się rozwiodła. Po krótkim czasie życia jako rozwódka "księżniczka ludzkich serc" zginęła w wypadku drogowym w Paryżu. Z kolei jej były mąż ożenił się z dawną sympatią i w 2022 roku został królem. Wróćmy do najciekawszych faktów dotyczących bajkowego ślubu.

45 lat od "ślubu stulecia". Księżna Diana i Karol III pobrali się 29 lipca 1981

Z okazji 45-lecia niezapomnianego ślubu przygotowaliśmy dziesięć związanych z nim ciekawostek.

1. Początkowo, książę Karol wcale nie spotykał się z Dianą Spencer, a jej starszą siostrą Sarą. W żyłach dziewczyn tętniła niebieska krew, a ich przodkowie byli blisko związani z rodziną królewską. Do pierwszego spotkania między przyszłymi małżonkami doszło już w 1977 roku, gdy Diana była niepełnoletnia.

W żyłach dziewczyn tętniła niebieska krew, a ich przodkowie byli blisko związani z rodziną królewską. Do pierwszego spotkania między przyszłymi małżonkami doszło już w 1977 roku, gdy Diana była niepełnoletnia. 2. Prawdziwym fenomenem była suknia, którą do dziś można od czasu do czasu podziwiać na wystawach. Projektanci David i Elizabeth Emanuel stworzyli dla panny młodej kreację pełną królewskiego przepychu i romantyzmu. Uszyta z jedwabnej tafty w kolorze kości słoniowej suknia, ozdobiona była przez ponad 10 000 pereł i cekinów, a jej ręcznie haftowany tren mierzył imponujące 7,6 metra, co stanowiło wyzwanie logistyczne podczas wchodzenia do karety i świątyni. Do sukni dobrano welon uszyty z około 140 metrów jedwabiu.

którą do dziś można od czasu do czasu podziwiać na wystawach. Projektanci David i Elizabeth Emanuel stworzyli dla panny młodej kreację pełną królewskiego przepychu i romantyzmu. Uszyta z jedwabnej tafty w kolorze kości słoniowej suknia, ozdobiona była przez a jej ręcznie haftowany tren mierzył imponujące 7,6 metra, co stanowiło wyzwanie logistyczne podczas wchodzenia do karety i świątyni. Do sukni dobrano 3. Co z obrączką? Ta dla Diany wykonana została ze złota walijskiego, co od 1923 roku stanowi tradycję w rodzinie królewskiej.

Ta dla Diany wykonana została ze złota walijskiego, co od 1923 roku stanowi tradycję w rodzinie królewskiej. 4. W porównaniu ze ślubami Elżbiety II w 1947 i księżniczki Małgorzaty w 1960 roku - tym razem zaślubiny w najbliższym gronie rodzinnym monarchy były tabloidową sensacją, którą z zapartym tchem cały świat mógł już obejrzeć na żywo w kolorowej transmisji. Szacowana oglądalność wyniosła 750 milionów widzów, a w samej Wielkiej Brytanii - 28,4 miliona, czyli około 50% całej populacji.

a w samej Wielkiej Brytanii - 28,4 miliona, czyli 5. Warto również wspomnieć, że pomimo precyzyjnych przygotowań, podczas ceremonii doszło do drobnych, uroczych pomyłek: Diana pomyliła kolejność imion Karola, nazywając go Philip Charles Arthur George zamiast Charles Philip Arthur George, a Karol zapomniał pocałować swoją świeżo poślubioną żonę przed ołtarzem, co szybko nadrobił, ku uciesze tłumów, na balkonie Pałacu Buckingham.

Pamiątki po ślubie. Tort do dziś można kupić, pierścień przejęła księżna Kate

6. Choć cały świat z zainteresowaniem obserwował przygotowania do ślubu, po jego zawarciu młoda para utrzymywała swoje najbliższe plany w ścisłej tajemnicy. Nie było pewności, gdzie Diana i Karol spędzą miesiąc miodowy. Prasa snuła wizje szalenie drogich wczasów na wszystkich kontynentach, a okazało się, że przyszła para królewska po prostu opłynęła Morze Śródziemne na królewskim statku "Britania".

Prasa snuła wizje szalenie drogich wczasów na wszystkich kontynentach, a okazało się, że przyszła para królewska po prostu opłynęła Morze Śródziemne na królewskim statku "Britania". 7. Z zachowanych relacji wiemy, jakie podarunki złożyli nowożeńcom zagraniczni goście. Głowy państw, royalsi i dyplomaci mieli różne pomysły. Następca tronu Arabii Saudyjskiej postawił na komplet biżuterii, ambasador USA na olejny obraz księcia Karola grającego w polo, a gubernator Nowej Zelandii przywiózł... wełniany dywan.

8. Na przyjęciu po ceremonii nie było jednego tortu. Poza głównym, piętrowym wypiekiem, pojawiły się jeszcze 23 torty z różnych części Zjednoczonego Królestwa. Kawałki niektórych z nich w opakowaniach z lipca 1981 roku do dziś można znaleźć na internetowych aukcjach. Jeden z kawałków tortu ze "ślubu stulecia" sprzedano niedawno za ponad 1500 funtów.

z różnych części Zjednoczonego Królestwa. Kawałki niektórych z nich w opakowaniach z lipca 1981 roku do dziś można znaleźć na internetowych aukcjach. Jeden z kawałków tortu ze "ślubu stulecia" sprzedano niedawno za 9. Po ślubie pozostało także wiele innych pamiątek, na które polują najbardziej oddani fani rodziny królewskiej. Jedna jest jednak nie do zdobycia. Pierścionek zaręczynowy z 18-karatowego białego złota, charakterystyczny dzięki wielkiemu szafirowi z Cejlonu, zakupiono od marki Garrard za 28 tysięcy funtów. Projekt był inspirowany pierścionkiem królowej Wiktorii z 1840 roku. Dziś jego wartość jest szacowana na co najmniej pół miliona, ale pozostał on w rodzinie dla przyszłych pokoleń. W 2010 roku książę William oświadczył się przy jego pomocy swojej wybrance, Kate Middleton.

charakterystyczny dzięki wielkiemu szafirowi z Cejlonu, zakupiono od marki Garrard za 28 tysięcy funtów. Projekt był inspirowany pierścionkiem królowej Wiktorii z 1840 roku. Dziś jego wartość jest szacowana na co najmniej pół miliona, ale pozostał on w rodzinie dla przyszłych pokoleń. 10. Księżna Diana naprawdę chciała odwołać ślub w ostatniej chwili. Nie jest to mit. W jednym z wywiadów po ogłoszeniu separacji wyznała, że na kilka dni przed 29 lipca znalazła bransoletkę, którą Karol przygotował dla Camilli Parker-Bowles. Od ucieczki sprzed ołtarza odwiodły ją siostry. "Mówiły, że są już gotowe ręczniki z moją podobizną i że nie mogę się wycofać" - wyznała.