Wsyp 4 łyżki do zmywarki i uruchom program. Ten domowy trik usunie smród i brud

Czyszczenie zmywarki kwaskiem cytrynowym: tani i skuteczny patent

Regularne czyszczenie zmywarki jest kluczowe i należy przeprowadzać je minimum raz w miesiącu. Wynika to z faktu, że wewnątrz gromadzą się resztki pożywienia. W połączeniu z wilgocią powodują one procesy gnilne, a w efekcie uciążliwy smród. Dodatkowo na uszczelkach często rozwija się szkodliwa pleśń. Zabrudzone dysze prowadzą z kolei do niedomywania naczyń. Jeśli zastanawiasz się, jak usunąć nieprzyjemny zapach, możesz skorzystać ze specjalnego programu czyszczącego (jeśli twój model go posiada) lub specjalistycznych detergentów ze sklepu. Dla fanów tanich i ekologicznych rozwiązań idealny będzie domowy sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wsyp cztery łyżki tego produktu bezpośrednio do pojemnika na tabletki. Następnie uruchom zmywarkę bez załadunku, wybierając cykl o temperaturze przynajmniej 60 stopni Celsjusza. Kwasek bez problemu poradzi sobie z uciążliwym zapachem i klejącymi osadami.

Jak myć uszczelki i filtry w zmywarce?

Proces czyszczenia warto rozłożyć na mniejsze kroki. Na początku wyjmij filtr, rozbierz go na mniejsze części i wrzuć do gorącej wody wymieszanej z octem. Odczekaj kwadrans, a następnie dokładnie wyszoruj elementy szczoteczką z dodatkiem płynu do naczyń. Gotowy filtr umieść z powrotem w urządzeniu. Kolejnym etapem są śmigła myjące. Należy je zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą przy użyciu detergentu. Zapchane dziurki w ramionach udrożnij za pomocą wykałaczki. Zbliżając się do końca prac, pamiętaj o starannym wyczyszczeniu uszczelek oraz rantów zmywarki. Wystarczy do tego gąbka nasączona odrobiną płynu do mycia naczyń.

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Jak często czyścić zmywarkę, by działała bezawaryjnie?

Zmywarka to sprzęt, który pracuje w większości polskich domów z dużą częstotliwością. Producenci zgodnie podkreślają konieczność jej systematycznego mycia. Zaleca się, aby kosze i filtry czyścić co dwa tygodnie, a gruntowne mycie całego urządzenia przeprowadzać raz w miesiącu. Jest to krok niezbędny, by zapobiec zaleganiu resztek jedzenia, które gnijąc, generują paskudny zapach. Zlekceważenie tego obowiązku może skutkować tym, że sprzęt przestanie doczyszczać talerze. Nie bez znaczenia jest także pojawiająca się na elementach gumowych pleśń. Zdecydowanie nie sprzyja ona utrzymaniu odpowiedniego poziomu higieny podczas zmywania.