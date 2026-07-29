Zwycięzca "You Can Dance" w "Tańcu z Gwiazdami"! Kim jest Krystian Rzymkiewicz?

Krystian Rzymkiewicz pokochał taniec dzięki mamie

Choć dziś taniec jest jego największą pasją, w dzieciństwie Krystian Rzymkiewicz marzył przede wszystkim o karierze piłkarskiej. Wszystko zmieniło się, gdy miał 9 lat. To właśnie wtedy mama zapisała go na pierwsze zajęcia taneczne.

Z czasem okazało się, że to właśnie parkiet jest jego miejscem. Swoje umiejętności rozwijał między innymi w liceum tanecznym. Dziś może pochwalić się prestiżową klasą "S" w tańcach latynoamerykańskich. Oprócz tańca towarzyskiego trenował także hip-hop, dzięki czemu zyskał wszechstronność i własny styl.

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Krystian Rzymkiewicz ma na koncie wiele sukcesów

Nowy tancerz "Tańca z Gwiazdami" może pochwalić się imponującym dorobkiem. Jest mistrzem świata w Showdance, a także zwycięzcą "You Can Dance - po prostu tańcz". Krystian Rzymkiewicz ma również doświadczenie związane z Eurowizją. Wystąpił na scenie jako członek grupy tanecznej towarzyszącej Alicji Szemplińskiej podczas jej tegorocznego występu.

Do tej pory często pojawiał się także przy realizacji wideoklipów polskich artystów. Teraz przyszedł czas na największą telewizyjną scenę.

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Nowy tancerz z "Tańca z Gwiazdami" tańczył z Alicją na Eurowizji

Krystian Rzymkiewicz jesienią 2026 roku rozpocznie swoją przygodę w 19. sezonie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Dla tancerza będzie to kolejny ważny etap kariery i zupełnie nowe doświadczenie. Wcześniej dał się poznać widzom jako zwycięzca programu "You Can Dance – Po prostu Tańcz!", a także miał okazję sprawdzić się na wielkiej scenie - w maju tego roku wystąpił podczas Konkursu Piosenki Eurowizji jako członek grupy tanecznej towarzyszącej Alicji Szemplińskiej. Emocje związane z udziałem w tanecznym show Polsatu będą jednak zupełnie inne. W programie dochodzi bowiem także odpowiedzialność za gwiazdę, z którą tancerz stworzy parę i którą będzie wspierał podczas kolejnych etapów rywalizacji.

Życzymy powodzenia!

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