Postrzelenie rowerzysty w Zielonej Górze. 23-latek trafił do aresztu

Kłótnia o przepisy drogowe zakończona strzałami

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 23 lipca 2026 roku około godziny 17:45 w okolicach osiedla Zacisze w Zielonej Górze. Policjanci ustalili, że między czterema mężczyznami wywiązał się spór dotyczący różnicy zdań w interpretacji przepisów ruchu drogowego. Słowna utarczka szybko przerodziła się w szarpaninę, w trakcie której 23-letni mężczyzna wyciągnął broń i oddał dwa strzały w stronę jednego z uczestników kłótni. Jeden z pocisków trafił poszkodowanego mężczyznę w udo.

Rowerzyści obezwładnili napastnika na miejscu zdarzenia

Napastnik został ujęty przez rowerzystów, którzy znajdowali się na miejscu i natychmiast wezwali funkcjonariuszy policji. Przybyły na osiedle Zacisze patrol zabezpieczył rewolwer czarnoprochowy, z którego wcześniej oddano strzały. Ze względu na obrażenia nogi u postrzelonego mężczyzny, konieczna była interwencja Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ranny trafił do szpitala, gdzie przeszedł zabieg usunięcia kuli i został poddany dalszej obserwacji.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla 23-latka

Zatrzymany 23-latek usłyszał zarzuty związane z bezpośrednim narażeniem na utratę życia lub zdrowia, a także spowodowaniem lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego za te czyny mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze, po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego, wystąpiła do sądu z wnioskiem o izolację podejrzanego. Sąd przychylił się do tej prośby i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres jednego miesiąca.

Źródło: Policja.pl