Usiłowanie zabójstwa w Kłodzku. 34-latek zaatakował nożem i trafił do aresztu

Atak nożem w budynku wielorodzinnym

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 21 lipca 2026 roku w jednym z budynków mieszkalnych w Kłodzku. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podczas konfliktu 34-letni mężczyzna zaatakował 32-letniego pokrzywdzonego przy użyciu noża. Napastnik zadał mu kilkanaście ciosów oraz kierował pod jego adresem groźby pozbawienia życia. W wyniku ataku pokrzywdzony odniósł liczne rany kłute i cięte, jednak dzięki podjętej obronie sprawcy nie udało się zrealizować zamierzonego celu.

Zatrzymanie i zarzuty dla 34-latka

Zaraz po otrzymaniu zgłoszenia policjanci podjęli działania i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Funkcjonariusze przeprowadzili niezbędne czynności dochodzeniowo-śledcze, które pozwoliły na zgromadzenie materiału dowodowego przeciwko napastnikowi. Na tej podstawie 34-letniemu mieszkańcowi powiatu kłodzkiego przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania gróźb karalnych. Intensywna praca mundurowych doprowadziła do szybkiego zatrzymania podejrzanego mężczyzny.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Sąd Rejonowy w Kłodzku rozpatrzył wniosek policji oraz prokuratury dotyczący izolacji podejrzanego. Decyzją sądu wobec 34-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje, a podejrzanemu mieszkańcowi powiatu kłodzkiego może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku i będzie miała swój finał przed sądem.

Źródło: Policja.pl