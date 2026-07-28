El. ME koszykarek. Niemojewska stawia kadrę na pierwszym miejscu

Ważna rola Niemojewskiej w zespole

Podczas pierwszej fazy eliminacji ME, w której reprezentacja Polski zanotowała sześć zwycięstw w sześciu meczach, Julia Niemojewska wyróżniała się świetną grą. Zawodniczka była najlepiej podającą w polskim zespole ze średnią 5,2 asysty na spotkanie. Karol Kowalewski widzi w niej ogromne zaangażowanie i postawę przypominającą Mateusza Ponitkę, lidera męskiej kadry.

Podczas zgrupowania w Krakowie koszykarka krakowskiej Wisły podkreśliła, jak ważne są dla niej występy w biało-czerwonych barwach. Niemojewska, która w przeszłości grała w kadrach młodzieżowych, uważa, że dla drużyny narodowej trzeba odłożyć na bok wszystkie inne sprawy.

"Lepszego komplementu nie mogłam usłyszeć. Reprezentacja jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu" - powiedziała PAP.

"Każde powołanie, każde zgrupowanie to dla mnie zaszczyt, nie mówiąc już o meczach o punkty. Zawsze traktowałam występy w reprezentacji bardzo poważnie i uważałam, że trzeba odłożyć inne rzeczy na bok jeśli jest reprezentacja" - powiedziała podczas zgrupowania w Krakowie.

Intensywne przygotowania i mecze kontrolne

28-letnia rozgrywająca przyznała, że powrót do treningów po przerwie wakacyjnej wymagał dużego wysiłku. Zawodniczki miały za zadanie wyrównać poziom przygotowania, co u niektórych objawiło się zakwasami. Mimo tego zawodniczka czerpie dużą satysfakcję ze wspólnej pracy i docenia atmosferę w drużynie.

Obecne zgrupowanie to czas przygotowań przed decydującymi spotkaniami El. ME koszykarek 2027. Drużyna rozegra mecze sparingowe z Finlandią i Litwą, które posłużą przetestowaniu nowych wariantów gry oraz integracji świeżo powołanych zawodniczek.

"Oczywiście do listopada jest dużo czasu, eliminacyjne mecze poczujemy emocjonalnie jesienią, ale teraz jest bardzo ważny czas: poznawania się, testowania różnych wariantów, budowania systemy gry i oczywiście atmosfery. Mamy szansę nauczyć się czegoś nowego, poznać siebie, bo jest kilka nowych dziewczyn i przetestować to w sparingach. To wszystko, co zrobimy teraz zostanie." - zaznaczyła koszykarka.

"Sparingi są od tego, by popełniać błędy, wiedzieć nad czym trzeba popracować, ale... fajnie jest je wygrywać. Z mojej perspektywy dobrze nauczyć się podejścia, że wynik jest zawsze ważny. Można powiedzieć, że jest cienka linia między celami szkoleniowymi, a walką o wygraną w każdym spotkaniu" - powiedziała.

Trudna droga na mistrzostwa

W listopadzie polskie koszykarki zmierzą się z Turcją, Czarnogórą oraz Izraelem w finałowej rundzie kwalifikacji. Polska kadra nie brała udziału w Eurobaskecie od 2015 roku. W dwóch ostatnich edycjach eliminacji brakowało im bardzo niewiele do awansu, jednak ostatecznie ulegały Niemkom i Litwinkom różnicą punktową.

Według Niemojewskiej, dobre wyniki z początkowej fazy napawają zespół optymizmem, chociaż zdają sobie sprawę z siły nadchodzących przeciwników. Kadra nie narzuca na siebie dodatkowej presji, ale jest zdeterminowana, aby nie powtórzyć bolesnych doświadczeń z przeszłości i wywalczyć upragniony awans.