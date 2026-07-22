To imię kojarzy się z pięknym kwiatem. W Polsce jest niezwykle rzadkie

Mowa o imieniu Dalia to imię, które choć przyciąga uwagę swoim delikatnym brzmieniem i elegancją, to w Polsce nie należy do najczęściej nadawanych. Kojarzy się z naturą, subtelnością i pięknem, dlatego często wybierane jest jako alternatywa dla bardziej popularnych żeńskich imion.

Dalia - pochodzenie i znaczenie imienia

Pochodzenie imienia Dalia nie jest jednoznaczne. Najczęściej wskazuje się, że wywodzi się od nazwy kwiatu - dalii, znanej z okazałych, kolorowych kwiatów. Sama nazwa rośliny została nadana na cześć szwedzkiego botanika Andersa Dahla, ucznia Karola Linneusza. W wielu krajach imię Dalia funkcjonuje właśnie jako imię inspirowane naturą i symboliką kwiatów.

Istnieje również druga teoria dotycząca jego pochodzenia. W kulturze litewskiej Dalia jest imieniem wywodzącym się z mitologii. Dalia była boginią losu i przeznaczenia, odpowiedzialną za pomyślność oraz dostatek. W tym znaczeniu imię symbolizuje szczęście, powodzenie i opiekę nad człowiekiem.

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Osobom noszącym imię Dalia przypisuje się takie cechy jak wrażliwość, empatia i kreatywność. Uważa się, że są to osoby otwarte na innych, ceniące harmonię i spokój, a jednocześnie ambitne oraz konsekwentne w realizacji swoich celów. Choć tego typu charakterystyki mają charakter symboliczny, od lat stanowią element tradycji związanej z interpretacją znaczenia imion.

Popularność imienia Dalia w Polsce

W Polsce Dalia nadal pozostaje imieniem stosunkowo rzadkim. Nie pojawia się w czołówce najczęściej nadawanych imion żeńskich, dzięki czemu zachowuje swój wyjątkowy charakter. Według rejestru danych PESEL w kraju żyje zaledwie 1278 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, 441. pozycji wśród najpopularniejszych form w kraju. Zainteresowanie tym rzadkim imieniem zmieniało się na przestrzeni lat, jednak nigdy nie utrzymywało się na wysokim poziomi. W 2025 roku imię to otrzymało 58 dziewczynek. Rekord nadań odnotowano w 2024 roku, wówczas otrzymało je 72 dziewczynki.

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