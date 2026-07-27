Nie żyje Nico Stojan. Berliński DJ i producent muzyczny zmarł w wieku 47 lat

Wpis na Facebooku po śmierci Nico Stojana

W maju 2026 roku producent muzyczny informował w mediach społecznościowych o doskonałym samopoczuciu oraz ogromnych pokładach energii. Nico Stojan cieszył się wówczas z rozpoczęcia kolejnej trasy koncertowej. Sytuacja zmieniła się diametralnie pod koniec lipca, ponieważ w niedzielę 26 lipca na facebookowym profilu artysty rodzina udostępniła oficjalny komunikat o jego niespodziewanym odejściu.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że nasz ukochany Nico odszedł. Nasz ukochany Nico był wyjątkowym człowiekiem. Miał rzadki dar sprawiania, że inni czuli się dostrzegani, rozumiani i akceptowani. Był kochający, serdeczny, pełen humoru i współczucia. Jego siła nie przejawiała się w głośnych słowach, lecz w dobroci, szczerości i w tym, że zawsze był przy ludziach, których kochał. Pozostawił po sobie nie tylko pustkę, ale również ciszę, której nikt nie jest w stanie wypełnić. Każdego dnia brakuje nam jego śmiechu, uścisków, słów i obecności. To, jak bardzo można za kimś tęsknić, pokazuje, jak bardzo był kochany. Nico nie był dla nas tylko synem, bratem, wujkiem czy przyjacielem. Był częścią naszych serc. Miejsce, które zajmował w naszym życiu i w naszych duszach, na zawsze będzie należało do niego. Miłość, która nas łączyła, nie kończy się wraz z jego śmiercią. Pozostaje, w każdym wspomnieniu, każdej myśli i we wszystkim, co pozostawił po sobie w sercach innych ludzi. Kochany na zawsze. Na zawsze będzie nam go brakować.

Kariera Nico Stojana i występy na festiwalu Audioriver

Niemiecki twórca stawiał swoje pierwsze kroki w branży dźwiękowej jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Nico Stojan błyskawicznie zapracował na status czołowego reprezentanta elektroniki w stolicy Niemiec. Regularnie grywał w najpopularniejszych miejscach na mapie Berlina, w tym między innymi w Bar 25, KaterHolzig, Watergate oraz Panorama Bar. Muzyk wielokrotnie prezentował swoje sety przed wielotysięczną publicznością na gigantycznych imprezach, do których należą Burning Man, Fusion, Garbicz Festival, Summer Contrast czy polski Audioriver.

Czytaj także: Zmarł twórca wielkiego przeboju. W PRL-u wszyscy nucili tę piosenkę

Producent zdołał ukształtować zupełnie unikalne brzmienie, stanowiące wypadkową muzyki house, jazzu, hip-hopu, funku i soulu. Specyficzne podejście do tworzenia kompozycji pozwoliło mu zgromadzić ogromną rzeszę słuchaczy na wszystkich kontynentach. W branży postrzegano go jako utalentowanego performera, potrafiącego zagwarantować niepowtarzalną atmosferę w trakcie absolutnie każdego koncertu.

Rodzina milczy o przyczynach śmierci Nico Stojana

Kamieniem milowym w artystycznym dorobku muzyka okazały się wspólne projekty realizowane z didżejem znanym jako Acid Pauli. Kooperacja zaowocowała powstaniem niezwykle popularnych i cenionych w środowisku utworów. Obaj panowie w 2016 roku założyli własną wytwórnię płytową Ouïe. Przedsiębiorstwo momentalnie przyciągnęło twórców skupionych wokół ambitnego i doskonale wyprodukowanego gatunku house.

Niemiecki DJ stworzył bogaty katalog autorskich kawałków i popularnych remiksów. Materiały te trafiały na rynek za pośrednictwem bardzo szanowanych wydawnictw, takich jak Sonara, Crosstown Rebels oraz Get Physical. Efekty jego studyjnej pracy cieszyły się ogromnym uznaniem wśród bywalców dyskotek oraz profesjonalnych kolegów z branży.

Bliscy zmarłego nie zdecydowali się na upublicznienie informacji dotyczących bezpośredniej przyczyny zgonu 47-latka.

Zobacz także: Nie żyje 43-letnia influencerka! Zastrzelił ją mąż oskarżony o pedofilię. Świadkiem było dziecko

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej