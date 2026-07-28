Postrzelenie w Koszelówce. Policjanci zatrzymali dwie osoby i zabezpieczyli broń

Okoliczności zdarzenia na ulicy Jeziornej w Koszelówce

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 26 lipca 2026 roku około godziny 16:00 na ulicy Jeziornej w miejscowości Koszelówka. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynikało, że strzał został oddany najprawdopodobniej z przejeżdżającego pojazdu. Samochód ten bezpośrednio po zdarzeniu oddalił się z miejsca incydentu. Ranny 41-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Praca śledczych na miejscu i stan zdrowia poszkodowanego

Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy przeprowadzili szczegółowe oględziny. Mundurowi zabezpieczyli ślady oraz materiał dowodowy niezbędny do wyjaśnienia sprawy. Jeszcze tego samego dnia, 26 lipca 2026 roku, ranny 41-latek opuścił szpital. Policjanci wykonali z pokrzywdzonym niezbędne czynności procesowe, prowadząc jednocześnie szeroko zakrojone działania operacyjne mające na celu ustalenie sprawcy.

Zatrzymanie podejrzewanych i zabezpieczenie broni pneumatycznej

Już po kilku godzinach od zdarzenia policjanci trafili na trop osób, które mogły mieć związek z postrzeleniem. Rano 27 lipca 2026 roku kryminalni zatrzymali 41-letnią kobietę oraz 43-letniego mężczyznę, którzy są mieszkańcami powiatu płockiego. W miejscu ich zamieszkania funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni. Wśród nich znajdowała się broń pneumatyczna, z której prawdopodobnie padł strzał w Koszelówce. Policjanci zabezpieczyli również pojazd, którym poruszały się zatrzymane osoby.

Przekazanie materiałów do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie

Wszystkie zgromadzone w toku dotychczasowych czynności materiały zostaną teraz przekazane do Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. To tam zapadną dalsze decyzje dotyczące toku postępowania wobec zatrzymanej kobiety i mężczyzny. Sprawa jest szczegółowo wyjaśniana przez płockich funkcjonariuszy pod nadzorem prokuratora.

Źródło: Policja.pl