Kiedy pogrzeb Joanny Rawik? Trwają starania o państwową ceremonię dla wybitnej piosenkarki

W minionym czasie polskie środowisko artystyczne musiało pożegnać wiele wybitnych postaci. Niezwykli twórcy odeszli, jednak pozostawili za sobą bogatą spuściznę artystyczną. W dniu 15 sierpnia 2026 roku odszedł znakomity aktor Jan Frycz, a także Joanna Rawik, wokalistka ciesząca się ogromną popularnością szczególnie w latach 60. XX wieku. Jak ustalił "Super Express", w przypadku artystki również planowana jest organizacja pogrzebu o charakterze państwowym.

Joanna Rawik zmarła w wieku 92 lat

Artystka przyszła na świat w Czerniowcach, które wówczas znajdowały się na terytorium Rumunii (obecnie jest to Ukraina). Do ojczyzny swojego taty przybyła po II wojnie światowej, mając zaledwie trzynaście lat. W Polsce musiała opanować nowy język, a niedługo później rozpoczęła swoją profesjonalną karierę muzyczną.

Joanna Rawik, władająca kilkoma językami obcymi, w latach 60. zdobyła ogromną popularność w kraju, zachwycając publiczność na największych wydarzeniach muzycznych. Specjalizowała się w piosence francuskiej, której historię wykładała nawet studentom. Mimo upływającego czasu - w ostatnich latach życia wciąż pozostawała aktywna na polu zawodowym, prowadząc między innymi programy w radiu. Piosenkarka zmarła w ubiegłą sobotę, mając ukończone 92 lata.

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Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb artystki?

Związek Artystów Scen Polskich w komunikacie dla "Super Expressu" przyznał, że będzie zabiegał o uroczystości państwowe dla zmarłego Jana Frycza. Aktor, który pomimo zmagań z chorobą kontynuował pracę zawodową, odszedł w wieku 72 lat, również 15 sierpnia.

Identyczne zamiary dotyczą pożegnania wybitnej piosenkarki. Jeżeli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyda ostateczną decyzję pozytywną, Joanna Rawik zostanie pożegnana z honorami państwowymi w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Zmarła artystka ma zostać pochowana w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

"Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najprawdopodobniej pogrzeb Joanny Rawik odbędzie się 7 września. Czekamy na decyzję od Ministerstwa. Staramy się o pogrzeb państwowy" - powiedział w rozmowie z "SE" Krzysztof Szuster, były prezes ZASP.

Sonda Czy podczas pogrzebów wybitnych artystów powinny pojawiać się oficjalne wystąpienia przedstawicieli władz? Tak, to wyraz szacunku dla dorobku Tak, ale tylko w wyjątkowych przypadkach Nie, takie uroczystości powinny być wyłącznie prywatne To zależy od woli rodziny i charakteru pogrzebu