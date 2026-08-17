Jan Frycz nie żyje. Ceniony aktor miał 72 lata

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat. Pochodzący z Krakowa artysta ukończył studia aktorskie i zadebiutował w teatrze pod koniec lat 70. Jego kariera zawodowa trwała zatem prawie pięć dekad. Widzowie mogli podziwiać jego talent w takich produkcjach, jak "Pożegnanie jesieni", "Pręgi", "Pornografia" czy "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy".

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Jan Frycz nie żyje. Miał 72 lata

Jak przekazał Teatr Narodowy w Warszawie, Jan Frycz zmarł w minioną sobotę w swoim domu. W ostatnich chwilach towarzyszyli mu najbliżsi. W opublikowanym w sieci komunikacie czytamy, że jeszcze w minionym tygodniu rozpoczął próby do kolejnego spektaklu teatralnego - "Orestei" w reżyserii Luka Percevala. To oznacza, że pracował i miał w planach kolejne projekty aż do swoich ostatnich chwil. Przyczyna śmierci wybitnego aktora nie jest znana, podobnie jak szczegóły dotyczące pogrzebu.

"Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. [...] O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji" - czytamy.

Jan Frycz grał w filmach i spektaklach. Talent przekazał córkom

Aktor zadebiutował w 1978 roku w "Damach i huzarach". Na deskach rozmaitych teatrów grał m.in. w adaptacjach klasyków literatury polskiej i rosyjskiej. Przyjmował też propozycje filmowe i serialowe, ale unikał zbędnej komercji.

Jan Frycz prowadził też burzliwe życie osobiste. Był trzykrotnie żonaty i doczekał się sześciorga dzieci. Talent aktorski odziedziczyły po nim córki - Gabriela i Olga Frycz.