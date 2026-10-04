Nagroda Literacka Nike 2026. Szczepan Twardoch laureatem za "Null"

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Nagroda Literacka Nike 2026. Jury oceniło finalistów
Do najbardziej prestiżowej nagrody polskiej literatury kandydowało w ostatnim etapie siedem publikacji z 2025 roku. Były to:
- Anna Bikont - "Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów"
- Dorota Grabek - "Zmartwychwstanki"
- Justyna Kulikowska - "Wnyki dla światła"
- Krzysztof Łapiński - "Najmądrzejszy. Biografia Sokratesa"
- Weronika Murek - "Urodziny"
- Zyta Rudzka - "Tylko durnie żyją do końca"
- Szczepan Twardoch - "Null"
4 października, podczas uroczystej gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, poznaliśmy laureata. Decyzją siedmioosobowego jury ekspertów najlepszą książką ubiegłego roku została inspirowana tematyką wojenną powieść "Null" Szczepana Twardocha.
- To jest po prostu świetna literatura, wielka. To jest język pozbawiony politycznej poprawności. To nie jest książka tylko o wojnie - powiedział przewodniczący komisji, autor i dziennikarz Witold Bereś.
Szczepan Twardoch: "najważniejsza powieść, jaką napisałem"
Szczepan Twardoch należy do najbardziej znanych i cenionych polskich pisarzy. W 2023 roku ogłoszono, że liczba sprzedanych egzemplarzy jego książek przekroczyła w Polsce milion. Tegoroczna Nagroda Literacka Nikt to już kolejne z wielu wyróżnień. Autor znalazł się już w finale konkursu w 2013 roku z powieścią "Morfina".
Za "Null" - oprócz tradycyjnej statuetki - odebrał także nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Wzruszony Twardoch nie ukrywa, że nagrodzona przez ekspertów powieść jest dla niego wyjątkowo ważna.
- To jest dla mnie bardzo ważny moment, ponieważ ta powieść jest dla mnie bardzo ważnym momentem. Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem - powiedział.
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W poprzednich latach laureatami Nagrody Literackiej Nike byli:
- 2025 – Eliza Kącka za "Wczoraj byłaś zła na zielono"
- 2024 – Urszula Kozioł za "Raptularz"
- 2023 – Zyta Rudzka za "Ten się śmieje, kto ma zęby"
- 2022 – Jerzy Jarniewicz za "Mondo cane"
- 2021 – Zbigniew Rokita za reportaż "Kajś".