Hiszpańska liga koszykarzy z jubileuszem Balcerowskiego. Kto zatrzymał Barcelonę?

Trudny mecz Polaka i przegrana Barcelony

Reprezentant Polski wybiegł na parkiet w wyjściowej piątce katalońskiego zespołu. Z powodu problemów z faulami przebywał w grze tylko przez siedemnaście i pół minuty. Aleksander Balcerowski trafił trzy z czterech rzutów z gry za dwa punkty oraz dołożył sześć skutecznych prób na osiem rzutów wolnych. Oprócz tego polski środkowy zanotował sześć zbiórek, z czego cztery w obronie oraz dwie w ataku. Do swojego dorobku dołożył także jedną asystę, co pozwoliło mu osiągnąć wskaźnik efektywności na poziomie 16 punktów.

Wskaźnik ten był trzecim najlepszym wynikiem w całym zespole gości. Najlepiej punktującym zawodnikiem Barcelony w tym spotkaniu okazał się amerykański gracz Kevin Punter z dorobkiem 18 oczek. W drużynie UCAM Murcia liderem strzelców był jego rodak legitymujący się czarnogórskim paszportem, Jonah Radebaugh, który zdobył 16 punktów. Katalończycy ostatecznie musieli uznać wyższość rywali, przegrywając całe wyjazdowe starcie wynikiem 94:100. Warto przypomnieć, że w inauguracyjnej kolejce Polak zdobył 21 punktów, notując swój najlepszy występ w Hiszpanii.

Jak poradzili sobie pozostali polscy koszykarze?

Na parkietach w ten weekend zaprezentowali się również inni gracze z Polski. W niedzielę Andrzej Pluta rozegrał piętnaście minut w barwach zespołu FIATC Girona. Reprezentant naszego kraju zdobył cztery punkty, a także zapisał na swoim koncie cztery asysty i jedną stratę. Niestety jego drużyna poniosła bardzo dotkliwą porażkę z zespołem Kosner Baskonia w Vitorii. Mecz ten zakończył się wysokim wynikiem 78:118 na niekorzyść ekipy z Girony.

W sobotę swoje umiejętności zaprezentował kibicom Łukasz Kolenda w spotkaniu przed własną publicznością. Przebywał on w grze przez dziewiętnaście minut w barwach ekipy Kids&Us Manresa. W tym czasie uzyskał siedem punktów, cztery zbiórki, dwie asysty, jeden przechwyt oraz jedną stratę. Gospodarze nie zdołali jednak odnieść zwycięstwa nad rywalami z Rio Breogan Lugo. Mecz zakończył się wygraną gości 101:95, co stanowiło kolejną przegraną drużyny z polskim graczem w składzie.