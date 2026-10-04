PRES Grupa Deweloperska Toruń mistrzem Polski na żużlu. Obrona tytułu po wyrównanym meczu we Wrocławiu

Sparta bez szans na odrobienie strat

Torunianie przyjechali do Wrocławia ze spokojem, mając 20 punktów przewagi po wygranym u siebie meczu. Gospodarze starali się nawiązać walkę, ale ich sytuację skomplikowała kontuzja Bartosza Kowalskiego. Goście szybko przejęli inicjatywę i powiększyli swoją zaliczkę punktową w dwumeczu. Trener Sparty musiał od początku szukać optymalnych rozwiązań, ale przewaga PRES Grupy Deweloperskiej rosła z każdym biegiem.

Torunianie wygrali w pierwszych trzech wyścigach podwójnie. Szczególnie dobrze pojechali młodzi zawodnicy z Torunia, w tym Antoni Kawczyński, który odniósł pewne zwycięstwo. Gospodarze pierwszą wygraną odnieśli dopiero w szóstym wyścigu, jednak to nie wystarczyło, by zbliżyć się do rywali.

Definitywne rozstrzygnięcie finału

Kibice zgromadzeni na wrocławskim stadionie z każdą minutą tracili nadzieję na odrobienie strat. Gospodarze nie radzili sobie na własnym torze, co wyraźnie utrudniało im nawiązanie równej rywalizacji. Tor sprzyjał jeździe przy krawężniku, a o wyprzedzaniu decydowały głównie błędy zawodników. Emocje powróciły dopiero w późniejszych fazach meczu, ale przewaga Torunian wciąż rosła.

W ósmej gonitwie błąd popełnił Brady Kurtz, tracąc prędkość na ostatnim łuku. Bieg wygrał Mikkel Michelsen, co tylko ugruntowało dominację gości. W dziesiątym wyścigu kwestia mistrzostwa została ostatecznie przesądzona, a PRES Grupa Deweloperska mogła rozpocząć świętowanie tytułu.

Emocje do samego końca

Mimo przesądzonego wyniku mistrzostw, walka o zwycięstwo w rewanżowym spotkaniu trwała do ostatniego biegu. Ostateczny cios zadał nowy indywidualny mistrz świata, Robert Lambert, który pokonał w bezpośrednim starciu Kurtza. Brytyjczyk skutecznie odparł ataki Australijczyka i zapewnił swojej drużynie wygraną w meczu 46:44.

Tym samym PRES Grupa Deweloperska Toruń zdobyła drugi z rzędu tytuł mistrzowski. Złoto dla Torunia, mimo oporu Wrocławian, to potwierdzenie świetnej dyspozycji całej drużyny w całym sezonie. Torunianie po raz kolejny pokazali swoją wartość na krajowych torach, zdobywając szósty złoty medal w historii klubu.