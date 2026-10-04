Ekstraklasa siatkarek dla Rzeszowa. Kto wygrał dramatyczny tie-break?

Emocjonujące starcie w Ekstraklasie siatkarek

Spotkanie pomiędzy ŁKS Commercecon Łódź a DevelopRes Rzeszów dostarczyło kibicom wielu sportowych wrażeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Początek meczu zdecydowanie należał do zawodniczek z Podkarpacia, które pewnie zapisały na swoim koncie dwie pierwsze partie, wygrywając do 22 oraz do 17. Wydawało się wówczas, że rzeszowianki w krótkim czasie zdołają zamknąć to wyjazdowe starcie w trzech szybkich odsłonach. Gospodynie jednak nie zamierzały rezygnować z walki o cenne ligowe punkty i podjęły wyzwanie.

Łodzianki przystąpiły do odrabiania strat z ogromną determinacją, co szybko przyniosło wymierne efekty na tablicy wyników. Zwycięstwa w trzecim i czwartym secie odpowiednio do 19 i 14 pozwoliły miejscowym doprowadzić do remisu. Na parkiecie zaprezentowały się między innymi Karla Antunović, Elles Dambrink, Suvi Kokkonen oraz libero Anna Pawłowska, które wspólnymi siłami poderwały swój zespół do walki. Zmiana rytmu gry zwiastowała ogromne emocje przed decydującą częścią tego spotkania.

Kto triumfował w tie-breaku?

Piąty set od samego początku charakteryzował się niezwykle wyrównaną i nerwową grą punkt za punkt, trzymając w napięciu do ostatnich sekund. O ostatecznym zwycięstwie DevelopRes Rzeszów zadecydowała rywalizacja na przewagi, którą przyjezdne rozstrzygnęły na swoją korzyść wynikiem 17:15. W kadrze zwycięskiej ekipy zagrały między innymi Weronika Centka-Tietianiec, Alicja Grabka, Marrit Jasper, Uliana Kotar, Taylor Mims, Julita Piasecka oraz libero Zuzanna Suska. Drużyna z Rzeszowa udowodniła w kluczowych momentach swoją wyższą odporność na stres.

Zespół ŁKS Commercecon Łódź ostatecznie musiał zadowolić się zdobyciem zaledwie jednego punktu do ligowej tabeli, mimo spektakularnego powrotu do meczu ze stanu 0:2. Oprócz zawodniczek podstawowego składu na parkiecie pojawiły się również zmienniczki obu drużyn. Trener gospodyń posłał do boju także Magdalenę Jurczyk i Polę Nowakowską, natomiast w barwach gości szansę dostały Magdalena Bukovska czy Mika Grbavica. To ligowe spotkanie na długo zapadnie w pamięci sympatyków jako jeden z najbardziej zaciętych siatkarskich pojedynków tego sezonu.