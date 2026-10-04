Liga hiszpańska koszykarzy. Porażka Barcelony w jubileuszowym meczu Balcerowskiego

Jubileuszowy mecz Aleksandra Balcerowskiego

Aleksander Balcerowski wyszedł w pierwszej piątce FC Barcelony na wyjazdowy mecz z UCAM Murcia w 2. kolejce hiszpańskiej ligi koszykarzy. Z powodu problemów z przewinieniami polski środkowy spędził na boisku 17 i pół minuty. W tym czasie trafił trzy z czterech rzutów za dwa punkty i wykorzystał sześć z ośmiu rzutów wolnych, notując łącznie 12 punktów.

Do swojego dorobku Polak dorzucił sześć zbiórek (cztery w defensywie i dwie w ataku) oraz jedną asystę. Dzięki tym statystykom Balcerowski osiągnął trzeci najwyższy wskaźnik efektywności w zespole wynoszący 16. Niestety, dobra dyspozycja reprezentanta Polski nie uchroniła drużyny z Katalonii przed porażką 94:100.

Wyniki innych Polaków w lidze hiszpańskiej

Najskuteczniejszym zawodnikiem Barcelony w przegranym spotkaniu był Amerykanin Kevin Punter, który rzucił 18 punktów. Z kolei dla gospodarzy z UCAM Murcia najlepiej punktował Jonah Radebaugh, zdobywca 16 punktów, grający z podwójnym amerykańsko-czarnogórskim obywatelstwem. Warto przypomnieć, że w inauguracyjnej kolejce, będącej debiutem Balcerowskiego w lidze w barwach "Dumy Katalonii", polski podkoszowy rozegrał swój najlepszy mecz w lidze hiszpańskiej, zdobywając 21 punktów.

Inni polscy koszykarze grający na Półwyspie Iberyjskim również zanotowali porażki. W niedzielę Andrzej Pluta rzucił cztery punkty i miał cztery asysty w 15 minut dla FIATC Girona, która uległa Kosnerowi Baskonia na wyjeździe aż 78:118. Z kolei w sobotę Łukasz Kolenda zdobył 7 punktów, 4 zbiórki i 2 asysty w 19 minut dla Kids&Us Manresa, ale jego zespół przegrał u siebie 95:101 z Rio Breogan Lugo.