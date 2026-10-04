Finał PGE Ekstraligi. Znamy nowego mistrza Polski

PRES Toruń znów mistrzem Polski

W rewanżowym starciu finału play-off PGE Ekstraligi PRES Grupa Deweloperska Toruń odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Betard Spartą Wrocław, wygrywając 46:44. Był to drugi mecz decydujący o losach złotego medalu.

Dzięki temu triumfowi oraz wysokiej wygranej w pierwszym spotkaniu (55:35), torunianie zdobyli szósty w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jest to dla nich jednocześnie drugie mistrzostwo z rzędu.

Jak punktowali zawodnicy obu drużyn?

W ekipie gospodarzy z Wrocławia najskuteczniejszy był Artiom Łaguta, który zdobył 16 punktów i uzyskał najlepszy czas dnia (62,15 s) w siódmym biegu. Bardzo dobry występ zanotował również Brady Kurtz, zapisując na swoim koncie 14 punktów.

W drużynie mistrzów Polski liderem okazał się Robert Lambert z 11 punktami. Zespół wspierali także Emil Sajfutdinow (8 punktów), Mikkel Michelsen i Antoni Kawczyński (po 7 punktów). Spotkanie, sędziowane przez Krzysztofa Meyzego, obejrzało we Wrocławiu 13 500 widzów.