Katrina Llegado z koroną Miss Supranational 2026. Filipińska piękność potrafi posługiwać się bronią

Miss Supranational 2026. Katrina Llegado z Filipin wielką zwyciężczynią

Tegoroczna triumfatorka konkursu Miss Supranational 2026 ma 28 lat. Katrina Llegado posiada na koncie liczne sukcesy w zmaganiach z innymi pięknymi kobietami. W przeszłości wielokrotnie brała udział w krajowych wyborach na Filipinach. W 2019 roku zakwalifikowała się nawet na scenę międzynarodową, docierając do finału w konkursie Reina Hispanoamericana w Boliwii. To jednak zwycięstwo w The Miss Philippines oraz start w międzynarodowym Miss Supranational 2026 okazały się jej najważniejszymi triumfami w tej części kariery.

28-latka mocno podkreśla swoje przywiązanie do ojczyzny. Nowa miss ukończyła uczelnię katolicką w Manili: uzyskała tam dyplom z zakresu finansów, jednak ma na koncie też dość nietypowe doświadczenia. W 2023 roku z powodzeniem przeszła pełny kurs wojskowy. Obecnie widnieje oficjalnie w rejestrach jako rezerwistka filipińskich sił powietrznych.

9

Wyniki konkursu piękności. Te kandydatki weszły do finału Miss Supranational 2026

Miss Supranational 2026: Katrina Llegado (28 lat, Filipiny)

I Wicemiss: Ève Gilles (22 lata, Francja)

II Wicemiss: Lara Marina (19 lat, Brazylia)

III Wicemiss: Ndah Eno (18 lat, Nigeria)

IV Wicemiss: Karolína Gorylová (27 lat, Czechy)

Znakomicie zaprezentowała się też Polka. Oliwia Mikulska skradła serca jurorów oraz zgromadzonej publiczności. Podczas gali nasza kandydatka pokazała się w tradycyjnym stroju oraz w kostiumie kąpielowym. Zagwarantowała sobie awans do półfinału, czyli najlepszej dwunastki spośród 67 uczestniczek, jednak ostatecznie zabrakło dla niej miejsca w głównej piątce.

Przed nami rywalizacja o tytuł Miss Polski i Mister Supranational

To jeszcze nie koniec atrakcji w Nowym Sączu. Przed publicznością zgromadzoną na Festiwalu Piękna jeszcze dwa finały. Obecnie panująca Miss Polski, Oliwia Mikulska, już wkrótce odda swoją koronę. Jej następczyni przez kolejny rok będzie twarzą naszego kraju na arenie międzynarodowej. W planach są także wybory Mister Supranational 2026, gdzie polskich barw bronić będzie Bartosz Gwiazda.

Emisje na antenie telewizji Polsat zaplanowano następująco:

Miss Polski 2026 - niedziela, 2 sierpnia, godz. 19:55 (transmisja na żywo)

Mister Supranational 2026 - niedziela, 9 sierpnia, godz. 19:55 (nagranie gali)

Sonda Śledzisz konkursy piękności? Tak Nie Czasami oglądam