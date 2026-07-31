Bartosz Gwiazda reprezentuje Polskę na Mister Supranational 2026. Kim jest przystojny Polak? [ZDJĘCIA]

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Kim jest Bartosz Gwiazda?
Bartosz Gwiazda to mister, który reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. 1 sierpnia weźmie udział w konkursie Mister Supranational 2026. Jego przygoda z modelingiem rozpoczęła się niespodziewanie - jako 18-latek trafił na casting z przypadkowo otrzymanej ulotki. Sukces w konkursie Mister Beskidów szybko otworzył mu drzwi do międzynarodowej kariery, w tym kontraktu modelingowego w Indiach. Prywatnie Bartosz jest absolwentem AWF w Katowicach i trenerem personalnym, który chętnie angażuje się w pracę z młodzieżą. Udział w konkursach uważa za cenną lekcję dyscypliny i budowania pewności siebie.
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Bartosz Gwiazda przygotowuje się do konkursu
Uczestnicy już biorą udział w konkurencjach preeliminacyjnych przed Mister Supranational 2026. Każdy liczy na sukces. Tak Bartosz Gwiazda opisuje intensywne ostatnie dni zgrupowania:
"Weszliśmy w ostatnią, decydującą fazę przygotowań. Spędzamy wiele godzin na próbach, zarówno w hotelu, jak i bezpośrednio na scenie amfiteatru. Za nami preeliminacje w strojach kąpielowych i garniturach, a także pokaz Supra Model Of The Year, podczas którego mieliśmy okazję zaprezentować naprawdę wystrzałowe kreacje. Bardzo ważnym momentem były również indywidualne rozmowy z jury. Każdy z nas miał za zadanie pokazać nie tylko swoją prezencję, lecz także osobowość, sposób myślenia i dojrzałość. Każdą wolną chwilę, nawet podczas podróży, wykorzystujemy na kontakt z odbiorcami w mediach społecznościowych albo na tak potrzebny odpoczynek. Wierzymy, że cały wysiłek będzie wart efektu, który widzowie zobaczą podczas finału" – mówi Bartosz Gwiazda.
Mister Supranational 2026 - kiedy i gdzie?
Gala finałowa Mister Supranational 2026 odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Niestety nie będzie pokazywana na żywo w telewizji. Retransmisję tego wyjątkowego wydarzenia Polsat pokaże w niedzielę, 9 sierpnia, o godzinie 19:55.