Katarzyna Glinka uciekła na Hel. W bikini wygląda obłędnie

Katarzyna Glinka spędza wakacje nad polskim morzem

Fala morderczych upałów przetacza się obecnie przez całą Europę. Wysokie temperatury mocno uderzyły także w Polskę, zmuszając mieszkańców do szukania cienia w mieszkaniach lub wyjazdów nad wodę. Katarzyna Glinka postanowiła w miniony weekend opuścić duszne miasto i wyruszyła w podróż. Chociaż 49-letnia gwiazda serialu "Barwy szczęścia" często publikuje w sieci relacje z dalekich wycieczek, tym razem postawiła na tradycyjny odpoczynek nad rodzimym Morzem Bałtyckim.

Popularna aktorka wytypowała na swój urlop Hel, który oferuje znacznie bardziej znośną pogodę niż reszta kraju. Gwiazda i jej towarzysze mogą swobodnie korzystać z uroków wybrzeża bez ryzyka niebezpiecznego przegrzania organizmu. Katarzyna Glinka zamieniła drogie hotele na pobyt w zwykłej przyczepie kempingowej, co zrekompensowała sobie spektakularną lokalizacją. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała wideo pokazujące, że od morskich fal dzieli ją zaledwie krótki spacer prosto z drzwi przyczepy.

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Zdjęcia Katarzyny Glinki w bikini robią furorę w sieci

Urlop stał się świetną okazją do pokazania nienagannej figury. Katarzyna Glinka uśmiecha się na tle morskich fal, ubrana tylko w górną część stroju kąpielowego i szorty. Jej najnowsze zdjęcia błyskawicznie sprowokowały internautów do zamieszczenia wielu pochlebnych wpisów na temat sylwetki artystki.

„Miłego wypoczynku, przepiękna;”

„Najpiękniejsza, boska Kasia, uwielbiam;”

„Ciało osiemnastolatki;”

„Bardzo ładnie wyglądasz kochana.”

Następnego dnia gwiazda opublikowała kolejne wideo z wakacji. Aktorka nagrała się podczas relaksu na brzegu Bałtyku, a promienie zachodzącego słońca delikatnie oświetlały jej twarz. Obserwatorzy mogli podziwiać artystkę, która na tle wody i piasku prezentowała się zjawiskowo. Oglądając te relacje, trudno wręcz uwierzyć, że serialowa ulubienica świętowała już czterdzieste dziewiąte urodziny.

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