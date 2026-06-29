Atak psów w gminie Pawłowiczki. 9-latek przetransportowany śmigłowcem do szpitala

Szczegóły zdarzenia w gminie Pawłowiczki

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu pracują nad wyjaśnieniem okoliczności wypadku, do którego doszło 26 czerwca 2026 roku. Dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie, że psy zaatakowały 9-letniego chłopca poruszającego się na rowerze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w momencie, gdy 25-letnia kobieta poszła podać zwierzętom wodę. Wtedy psy wydostały się z kojca i wybiegły z terenu posesji przez otwartą bramę, atakując przejeżdżające obok dziecko.

Stan zdrowia chłopca i sytuacja zwierząt

W wyniku ataku 9-latek doznał obrażeń rąk, nóg oraz głowy. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało ranne dziecko do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod opieką specjalistów. Policjanci ustalili, że zwierzęta biorące udział w zdarzeniu były szczepione i znajdowały się pod stałą opieką weterynarza. Obecnie psy zostały poddane obserwacji prowadzonej przez specjalistów, a mundurowi wyjaśniają wszystkie szczegóły tego nieszczęśliwego wypadku.

Obowiązki właścicieli zwierząt i konsekwencje prawne

Policja przypomina, że posiadanie psa wiąże się z konkretnymi obowiązkami nakładanymi przez prawo na właściciela czworonoga. Kluczową zasadą jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas trzymania zwierzęcia, aby nie stwarzało ono zagrożenia dla otoczenia. Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności, podlega karze ograniczenia wolności, nagany lub grzywny w wysokości do 1000 zł.

Źródło: Policja.pl