Interwencja nad zalewem Riviera Radłowska. Policjanci ratowali tonącego 24-latka

Akcja ratunkowa policji i WOPR nad zalewem

Podczas pełnienia służby na łodzi policjanci dostrzegli niepokojącą sytuację i bezzwłocznie skierowali się w stronę tonącego mężczyzny. W składzie patrolu znajdował się ratownik WOPR, który na co dzień pracuje w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Funkcjonariusz bez wahania wskoczył do wody, aby wspólnie z pozostałymi policjantami wydobyć 24-latka na pokład jednostki. Po wyciągnięciu poszkodowanego stwierdzono, że nie wykazuje on oznak życia.

Pomoc medyczna i transport 24-latka do szpitala

Mundurowi natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową młodego mężczyzny. Dzięki szybko podjętym czynnościom ratunkowym udało się przywrócić funkcje życiowe 24-latka jeszcze na pokładzie łodzi. Po dotarciu do brzegu policjanci przekazali poszkodowanego oczekującej już załodze pogotowia ratunkowego. Zespół medyczny zajął się mężczyzną i przetransportował go do pobliskiego szpitala.

Apel służb o bezpieczeństwo podczas wakacji

Policjanci podkreślają, że w sytuacjach zagrożenia nad wodą kluczowe znaczenie ma szybka reakcja, odpowiednie wyszkolenie oraz sprawna współpraca służb. W związku z rozpoczęciem sezonu letniego funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku. Zalecają korzystanie wyłącznie z wyznaczonych kąpielisk, unikanie wchodzenia do wody po spożyciu alkoholu oraz nieprzecenianie własnych umiejętności pływackich. Ważnym elementem bezpiecznego wypoczynku jest także stały nadzór nad dziećmi przebywającymi w rejonie zbiorników wodnych.

Źródło: Policja.pl