Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pokazali podróż prywatnym samolotem. Internauta policzył, ile to ich kosztowało

Klaudia Halejcio pokazała wideo ze ślubu. Internet oszalał

Klaudia Halejcio, po wielu tygodniach domysłów ze strony fanów, postanowiła wreszcie podzielić się ujęciami ze swojego wyjątkowego dnia. Na opublikowanym w social mediach filmie można zobaczyć urywki z ceremonii, chwile tuż po złożeniu przysięgi małżeńskiej oraz zabawę weselną. Materiał błyskawicznie stał się hitem sieci, gromadząc tysiące komentarzy. Fani nie szczędzili gratulacji dla nowożeńców, zachwycając się romantycznym charakterem wydarzenia.

Szczęścia, najpiękniejszy film ślubny; To będzie ślub roku 😅 cała Polska czeka na te show 😅😅😅🫵🏻

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Aktorka zmieniła nazwisko po ślubie z Oskarem Wojciechowskim

Wątek zaślubin przewijał się w mediach już od jakiegoś czasu. Dociekliwi internauci odkryli, że w oficjalnych rejestrach działalności gospodarczej aktorka widnieje obecnie jako Klaudia Halejcio-Wojciechowska. Dla wielu osób stanowiło to jednoznaczny dowód, że para sformalizowała swój związek już wcześniej. Chociaż sami zainteresowani długo milczeli w tej sprawie, dyskusje w internecie stawały się coraz gorętsze.

Lot prywatnym samolotem wywołał poruszenie

Kolejnym powodem do snucia przypuszczeń okazała się relacja z podróży prywatnym samolotem. Para pochwaliła się ekskluzywnym wnętrzem samolotu i serwowanymi na pokładzie przekąskami. Taka publikacja błyskawicznie wywołała lawinę spekulacji. Znaczna część obserwatorów była pewna, że to nie jest zwykły wypad, a wyjazd powiązany z przełomowym momentem w ich życiu. Tajemniczą atmosferę dodatkowo podsycał dołączony opis.

Są podróże, które zmieniają miejsce. I są takie, które zmieniają całe życie. Lecimy.

Tiktoker wziął pod lupę podróż Klaudii Halejcio i jej partnera

Kiedy wideo z lotu trafiło do sieci, jeden z twórców internetowych zdecydował się przeanalizować trasę i datę podróży zakochanych. Użytkownik TikToka działający pod pseudonimem @marcinszwajcaria wywnioskował, że maszyna leciała do Awinionu na południu Francji. Lot miał odbyć się pod koniec maja, co idealnie wpisywało się we wcześniejsze plotki o terminie ślubu gwiazdorskiej pary.

Tyle zapłacili za lot. Padła zawrotna suma

Twórca tego samego nagrania pokusił się również o wycenę takiej wyprawy. Według jego analiz, lot trwający mniej więcej dwie godziny wiązał się z wydatkiem około 9 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje niemal 34 tysiące złotych. Oczywiście są to jedynie szacunki przygotowane na podstawie ogólnodostępnych danych. Sami Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski nie odnieśli się oficjalnie do podanych kwot.

28 czerwca para zaprezentowała w mediach społecznościowych pierwsze wideo ze swojego ślubu i wesela, tym samym ogłaszając światu początek nowego rozdziału w swoim życiu.

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