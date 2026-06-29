Kabaret Skeczów Męczących odwołał występ. Zapadła nagła decyzja

Słynna grupa satyryczna zamierzała bawić chojnicką publiczność w niedzielny wieczór. Nic nie zwiastowało problemów z realizacją jubileuszowego show, ponieważ członkowie zespołu byli na miejscu, a cała infrastruktura dla widzów stała gotowa. Wybuchł jednak nieoczekiwany kryzys tuż przed startem. Komicy opublikowali w internecie krótki film, w którym dokładnie wytłumaczyli powody wstrzymania spektaklu.

Wpadka Kabaretu Skeczów Męczących na 20-lecie

Kabaret Skeczów Męczących obchodzi obecnie okrągły jubileusz dwóch dekad na scenie. Artyści świętują to wydarzenie podczas ogólnopolskiej trasy koncertowej. Odwiedzają wiele miejscowości i bawią rzesze sympatyków. Chojnice miały stanowić kolejny punkt na ich drodze, jednak plany uległy diametralnej zmianie.

Mimo pełnej gotowości technicznej i scenograficznej widowisko nie mogło się odbyć. Gwiazdy z formacji poinformowały, że bezpośrednią przyczyną był brak odpowiedniego zaplecza ratunkowego. Decyzję przyspieszyły także ekstremalnie trudne warunki pogodowe, w szczególności mordercze upały panujące tego dnia.

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Brak karetki na występie Kabaretu Skeczów Męczących

Jest już ponad 30 stopni. Ze względu na was musimy przełożyć dzisiejszy występ. Jak widzicie, wszystko jest. Jest scenografia, są krzesełka ponumerowane... To znaczy, nie wszystko jest, ponieważ nie przyjechały służby medyczne, które były zamówione. Przy takich temperaturach nie jesteśmy w stanie dla waszego dobra zaryzykować grania dzisiaj tego występu. Bardzo nam przykro, bo jesteśmy, jak widzicie, gotowi. Mieliśmy tutaj salwy dobrego humoru dla was, ale bezpieczeństwo przede wszystkim – wyjaśnili.

Fani wspierają Kabaret Skeczów Męczących. "Zdrowie i życie najważniejsze"

Chociaż satyrycy rwali się do pracy, a widownia czekała na wpuszczenie, zdecydowano się przerwać przygotowania i ogłosić zmianę terminu. Członkowie kabaretu wyrazili głębokie ubolewanie, zaznaczając, że ich absolutnym priorytetem pozostaje dbałość o kondycję zdrowotną zgromadzonych osób.

Reakcja miłośników zespołu na odwołanie show była błyskawiczna. W komentarzach dominowało pełne zrozumienie i poparcie dla tej trudnej decyzji.

Rozsądna decyzja

Zdrowie i życie najważniejsze, brawo

Bardzo dobra decyzja...bo zdrowie ważniejsze od paru zarobimy h złotych Zobacz też: Grzegorz "Demon" Mroczek nie żyje. Lubianego muzyka pożegnali koledzy

Piotr Guma Gumulec z Kabaretu Chyba improwizował wiadomości na żywo!