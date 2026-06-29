Akcja antynarkotykowa w powiecie łowickim. Policjanci zabezpieczyli ponad 4 kg amfetaminy i mefedronu

Zatrzymanie w kompleksie leśnym w gminie Łyszkowice

Łowiccy kryminalni od pewnego czasu zajmowali się rozpracowaniem procederu narkotykowego na terenie powiatu łowickiego. Funkcjonariusze ustalili, że w kompleksie leśnym w gminie Łyszkowice mogą być ukrywane znaczne ilości narkotyków. 24 czerwca 2026 roku policjanci prowadzili obserwację tego miejsca i zatrzymali na gorącym uczynku 33-latka. Mężczyzna, będący mieszkańcem powiatu łowickiego, ukrył zabronione substancje w specjalnie przygotowanych pojemnikach. Podczas akcji mundurowi zabezpieczyli ponad 4 kg amfetaminy oraz mefedronu, a w przeszukaniach uczestniczył pies tropiący.

Kolejne narkotyki i poszukiwany mężczyzna w powiecie skierniewickim

W ramach tej samej sprawy łowiccy policjanci przeprowadzili działania na terenie powiatu skierniewickiego. Dobre rozpoznanie operacyjne pozwoliło kryminalnym oraz funkcjonariuszom Wydziału Prewencji wytypować konkretną posesję. Pod wskazanym adresem mundurowi zatrzymali 38-letniego mężczyznę, który był poszukiwany celem odbycia kary więzienia. Funkcjonariusze ujawnili przy nim 166 gramów różnych środków odurzających i psychoaktywnych. Wszystkie odnalezione substancje zostały zabezpieczone przez policję jako dowody w sprawie.

Zarzuty i trzymiesięczny areszt dla obu mężczyzn

Obaj zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnej celi i usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek śledczych prokurator zwrócił się do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. 26 czerwca 2026 roku sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 33-latka oraz 38-latka na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających podejrzanym grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zdaniem policji działania te pozwoliły wyeliminować z rynku substancje, które mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu.

Źródło: Policja.pl