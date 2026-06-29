Aresztowania w Gubinie. 18-latek podejrzany o atak na policjanta kamieniem

Kradzież Skody w Gubinie i pierwsze zatrzymanie

Na początku czerwca 2026 roku policjanci zatrzymali 34-letnią kobietę, której zarzuca się dokonanie kradzieży z włamaniem. Zdarzenie miało miejsce w połowie maja 2026 roku w Gubinie, a łupem sprawców padła Skoda Octavia o wartości 33 000 zł. Funkcjonariusze ustalili, że kobieta działała wspólnie z dwoma mężczyznami w wieku 18 i 30 lat. W wyniku prowadzonych działań kryminalni odnaleźli i zabezpieczyli elementy pochodzące ze skradzionego pojazdu.

Kolejne przestępstwa i kradzieże samochodów

Dwaj poszukiwani mężczyźni są podejrzani o szereg innych czynów zabronionych, w tym usiłowanie kradzieży z włamaniem Audi A6 o wartości 70 000 zł. Policjanci ustalili również, że sprawcy używali w swoich pojazdach tablic rejestracyjnych przypisanych do innych samochodów. Dodatkowo 18-latek usłyszał zarzut kradzieży innej Skody Octavia, wartej 4 000 zł, do której doszło 15 czerwca 2026 roku. Samochód ten został później odnaleziony na terenie Niemiec, a policjanci podkreślają, że zatrzymanie ukrywających się mężczyzn było jedynie kwestią czasu.

Atak na policjanta nad rzeką Lubsza

Do zatrzymania 18-latka doszło 16 czerwca 2026 roku na terenie Gubina, jednak mężczyzna próbował uniknąć odpowiedzialności. Podczas ucieczki wbiegł do rzeki Lubsza, a w trakcie próby obezwładnienia uderzył funkcjonariusza kamieniem w głowę, raniąc go. W związku z tym zdarzeniem młody mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza, naruszenia nietykalności cielesnej, spowodowania obrażeń ciała oraz zmuszania do zaniechania czynności służbowej. Za te czyny, wraz z wcześniejszymi kradzieżami, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymanie recydywisty i surowe kary

Ostatni z podejrzanych, 30-letni mężczyzna, został zatrzymany tydzień później, 23 czerwca 2026 roku, również w Gubinie. Oprócz przestępstw przeciwko mieniu odpowie on za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a ze względu na działanie w warunkach recydywy grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. 34-letniej kobiecie grozi kara od 1 roku do 10 lat więzienia. Policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy i wszystkie trzy osoby najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie śledczym.

Źródło: Policja.pl