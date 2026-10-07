Katarzyna Cichopek kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniała się uwielbiana gwiazda "M jak miłość"

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-10-07 5:20

Ponad dwie dekady w blasku fleszy sprawiły, że urodzona 7 października 1982 roku Katarzyna Cichopek przeszła jedną z najbardziej wyrazistych przemian w polskim show-biznesie. Zobacz, jak skromna dziewczyna z serialu stała się pewną siebie kobietą, której styl inspiruje tysiące Polek.

Od "Bożej podszewki" do roli, która zmieniła wszystko. Tak zaczynała Katarzyna Cichopek

Choć dziś trudno w to uwierzyć, Katarzyna Cichopek swoją przygodę z telewizją rozpoczęła na długo przed tym, jak stała się jedną z największych gwiazd w Polsce. Już jako nastolatka szlifowała aktorski warsztat w kółku teatralnym Haliny i Jana Machulskich przy Teatrze Ochoty. Jej telewizyjny debiut przypadł na 1997 rok, kiedy to zagrała niewielką rolę Elżutki w serialu "Boża podszewka". Jednak prawdziwy przełom, który na zawsze zdefiniował jej karierę, nadszedł trzy lata później. W 2000 roku dołączyła do obsady serialu "M jak miłość", wcielając się w postać Kingi Zduńskiej. Ta rola przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i sympatię milionów widzów, którzy od ponad dwóch dekad śledzą losy jej bohaterki.

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Nie tylko Kinga z "M jak miłość". Triumf w "Tańcu z gwiazdami" i kariera prezenterki

Rola w "M jak miłość" otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery, ale to udział w programie rozrywkowym ugruntował jej status gwiazdy. Jesienią 2005 roku, w parze z tancerzem Marcinem Hakielem, zwyciężyła w finale drugiej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Ten sukces okazał się trampoliną do dalszych projektów. Wspólnie z Hakielem otworzyła sieć szkół tańca, wydała kursy na DVD oraz książkę. Ich popularność zaprowadziła ich nawet do 1. Konkursu Tańca Eurowizji w Londynie, gdzie zajęli wysokie, czwarte miejsce.

Katarzyna Cichopek szybko udowodniła, że doskonale czuje się nie tylko w aktorstwie, ale również w roli prezenterki. Przez lata związana była z Telewizją Polsat, gdzie współprowadziła popularne formaty, takie jak "Jak oni śpiewają" czy festiwal TOPtrendy. Później na wiele lat związała się z Telewizją Polską, stając się jedną z twarzy porannego programu "Pytanie na śniadanie", a także jurorką w tanecznym show "You Can Dance. Nowa Generacja". W swoim dorobku ma także role teatralne, m.in. na deskach Teatru Kamienica.

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Sympatia widzów i status gwiazdy. Oto sekret popularności Katarzyny Cichopek

Widzowie pokochali Katarzynę Cichopek za naturalność, ciepło i uśmiech, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Przez lata utożsamiana z postacią sympatycznej Kingi Zduńskiej, zyskała wizerunek "dziewczyny z sąsiedztwa", z którą łatwo można się identyfikować. Jej wygrana w "Tańcu z gwiazdami" pokazała inną stronę - determinację i talent, co tylko przysporzyło jej fanów. Potwierdzeniem jej ogromnej popularności był m.in. tytuł "Najpiękniejszej Polki" zdobyty w plebiscycie "Viva! Najpiękniejsi 2005". Przez lata konsekwentnie budowała swoją markę osobistą, co w 2023 roku zaowocowało czwartym miejscem w prestiżowym rankingu "100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych" magazynu "Forbes Women".

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Niesamowita przemiana na przestrzeni lat. Zobacz, jak zmieniła się Katarzyna Cichopek

Na przestrzeni ponad dwudziestu lat kariery Katarzyna Cichopek przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Widzowie pamiętają ją jako skromną, młodą dziewczynę z początku serialu "M jak miłość". Jej styl ewoluował wraz z rosnącą popularnością. Przełomowym momentem był "Taniec z gwiazdami", gdzie zaprezentowała się w bardziej kobiecym i odważnym wydaniu. Z biegiem lat jej wizerunek stawał się coraz bardziej wyrafinowany i elegancki. Dziś jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd, która nie boi się eksperymentować z modą, zachowując przy tym klasę. Zmieniły się jej fryzury, styl ubierania i makijaż, ale niezmienny pozostał charakterystyczny, szeroki uśmiech.

Uśmiechnięta aktorka Katarzyna Cichopek w ciemnej marynarce. O jej spektakularnej przemianie przeczytasz na Eska.
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Miłość zrodzona na parkiecie i nowe rozdanie. Prywatne życie Katarzyny Cichopek

Życie prywatne Katarzyny Cichopek od zawsze budziło ogromne zainteresowanie mediów. Jej związek z Marcinem Hakielem, który narodził się na oczach całej Polski na parkiecie "Tańca z gwiazdami", był szeroko komentowany. Para pobrała się w 2008 roku w Zakopanem i doczekała się dwójki dzieci: syna Adama i córki Heleny. Przez wiele lat uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w show-biznesie. Dlatego informacja o ich rozstaniu w marcu 2022 roku była dla wielu szokiem. Para rozwiodła się w sierpniu tego samego roku.

Niedługo później aktorka oficjalnie potwierdziła swój związek z kolegą z pracy, prezenterem Maciejem Kurzajewskim. Para wzięła ślub 25 października 2025 roku, otwierając nowy rozdział w swoim życiu.

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Co dziś robi Katarzyna Cichopek? Niedawno pożegnała się ze stacją Polsat

Ostatnie lata to dla Katarzyny Cichopek czas intensywnej pracy i zawodowych zmian. Po zakończeniu współpracy z TVP na początku 2024 roku, jesienią tego samego roku powróciła do Telewizji Polsat. Wspólnie z Maciejem Kurzajewskim prowadziła tam poranny program "Halo tu Polsat" oraz reality show "Moja mama i twój tata". Jednak i ten etap dobiegł końca - 30 lipca 2026 roku gwiazda poinformowała o odejściu ze stacji. Mimo zawodowych zawirowań, niezmiennie od lat można ją oglądać w roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest również niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia zawodowego i prywatnego.

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Pytanie 1 z 28
Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z:

ROLKI

Katarzyna Cichopek