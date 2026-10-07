Od "Bożej podszewki" do roli, która zmieniła wszystko. Tak zaczynała Katarzyna Cichopek

Choć dziś trudno w to uwierzyć, Katarzyna Cichopek swoją przygodę z telewizją rozpoczęła na długo przed tym, jak stała się jedną z największych gwiazd w Polsce. Już jako nastolatka szlifowała aktorski warsztat w kółku teatralnym Haliny i Jana Machulskich przy Teatrze Ochoty. Jej telewizyjny debiut przypadł na 1997 rok, kiedy to zagrała niewielką rolę Elżutki w serialu "Boża podszewka". Jednak prawdziwy przełom, który na zawsze zdefiniował jej karierę, nadszedł trzy lata później. W 2000 roku dołączyła do obsady serialu "M jak miłość", wcielając się w postać Kingi Zduńskiej. Ta rola przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i sympatię milionów widzów, którzy od ponad dwóch dekad śledzą losy jej bohaterki.

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Nie tylko Kinga z "M jak miłość". Triumf w "Tańcu z gwiazdami" i kariera prezenterki

Rola w "M jak miłość" otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery, ale to udział w programie rozrywkowym ugruntował jej status gwiazdy. Jesienią 2005 roku, w parze z tancerzem Marcinem Hakielem, zwyciężyła w finale drugiej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Ten sukces okazał się trampoliną do dalszych projektów. Wspólnie z Hakielem otworzyła sieć szkół tańca, wydała kursy na DVD oraz książkę. Ich popularność zaprowadziła ich nawet do 1. Konkursu Tańca Eurowizji w Londynie, gdzie zajęli wysokie, czwarte miejsce.

Katarzyna Cichopek szybko udowodniła, że doskonale czuje się nie tylko w aktorstwie, ale również w roli prezenterki. Przez lata związana była z Telewizją Polsat, gdzie współprowadziła popularne formaty, takie jak "Jak oni śpiewają" czy festiwal TOPtrendy. Później na wiele lat związała się z Telewizją Polską, stając się jedną z twarzy porannego programu "Pytanie na śniadanie", a także jurorką w tanecznym show "You Can Dance. Nowa Generacja". W swoim dorobku ma także role teatralne, m.in. na deskach Teatru Kamienica.

Sympatia widzów i status gwiazdy. Oto sekret popularności Katarzyny Cichopek

Widzowie pokochali Katarzynę Cichopek za naturalność, ciepło i uśmiech, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Przez lata utożsamiana z postacią sympatycznej Kingi Zduńskiej, zyskała wizerunek "dziewczyny z sąsiedztwa", z którą łatwo można się identyfikować. Jej wygrana w "Tańcu z gwiazdami" pokazała inną stronę - determinację i talent, co tylko przysporzyło jej fanów. Potwierdzeniem jej ogromnej popularności był m.in. tytuł "Najpiękniejszej Polki" zdobyty w plebiscycie "Viva! Najpiękniejsi 2005". Przez lata konsekwentnie budowała swoją markę osobistą, co w 2023 roku zaowocowało czwartym miejscem w prestiżowym rankingu "100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych" magazynu "Forbes Women".

Niesamowita przemiana na przestrzeni lat. Zobacz, jak zmieniła się Katarzyna Cichopek

Na przestrzeni ponad dwudziestu lat kariery Katarzyna Cichopek przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Widzowie pamiętają ją jako skromną, młodą dziewczynę z początku serialu "M jak miłość". Jej styl ewoluował wraz z rosnącą popularnością. Przełomowym momentem był "Taniec z gwiazdami", gdzie zaprezentowała się w bardziej kobiecym i odważnym wydaniu. Z biegiem lat jej wizerunek stawał się coraz bardziej wyrafinowany i elegancki. Dziś jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd, która nie boi się eksperymentować z modą, zachowując przy tym klasę. Zmieniły się jej fryzury, styl ubierania i makijaż, ale niezmienny pozostał charakterystyczny, szeroki uśmiech.

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Miłość zrodzona na parkiecie i nowe rozdanie. Prywatne życie Katarzyny Cichopek

Życie prywatne Katarzyny Cichopek od zawsze budziło ogromne zainteresowanie mediów. Jej związek z Marcinem Hakielem, który narodził się na oczach całej Polski na parkiecie "Tańca z gwiazdami", był szeroko komentowany. Para pobrała się w 2008 roku w Zakopanem i doczekała się dwójki dzieci: syna Adama i córki Heleny. Przez wiele lat uchodzili za jedno z najbardziej zgranych małżeństw w show-biznesie. Dlatego informacja o ich rozstaniu w marcu 2022 roku była dla wielu szokiem. Para rozwiodła się w sierpniu tego samego roku.

Niedługo później aktorka oficjalnie potwierdziła swój związek z kolegą z pracy, prezenterem Maciejem Kurzajewskim. Para wzięła ślub 25 października 2025 roku, otwierając nowy rozdział w swoim życiu.

Co dziś robi Katarzyna Cichopek? Niedawno pożegnała się ze stacją Polsat

Ostatnie lata to dla Katarzyny Cichopek czas intensywnej pracy i zawodowych zmian. Po zakończeniu współpracy z TVP na początku 2024 roku, jesienią tego samego roku powróciła do Telewizji Polsat. Wspólnie z Maciejem Kurzajewskim prowadziła tam poranny program "Halo tu Polsat" oraz reality show "Moja mama i twój tata". Jednak i ten etap dobiegł końca - 30 lipca 2026 roku gwiazda poinformowała o odejściu ze stacji. Mimo zawodowych zawirowań, niezmiennie od lat można ją oglądać w roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". Aktorka jest również niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia zawodowego i prywatnego.