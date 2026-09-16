Debiutowała jako nastolatka. Tak Vanessa Aleksander stawiała pierwsze kroki w aktorstwie

Choć dziś jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, jej droga do kariery nie była oczywista. Vanessa Aleksander co prawda debiutowała na scenie już w wieku 13 lat w młodzieżowej grupie aktorskiej Tintilo przy Teatrze Rampa, jednak po liceum planowała zupełnie inną przyszłość. Dostała się na architekturę i wnętrzarstwo w Londynie, ale miłość do aktorstwa okazała się silniejsza. Zrezygnowała z zagranicznych studiów na rzecz warszawskiej Akademii Teatralnej, którą ukończyła w 2020 roku.

Jej pierwszym krokiem na małym ekranie była epizodyczna rola w serialu "Ojciec Mateusz" w 2014 roku. Prawdziwy przełom nadszedł jednak trzy lata później. To właśnie rola Ewy „Czarnej” Fronczak w serialu "Wojenne dziewczyny" przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i otworzyła drzwi do wielkiej kariery.

Vanessa Aleksander - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

Od "Hejtera" po "The Office PL". Te role przyniosły jej sławę

Vanessa Aleksander szybko udowodniła, że jest aktorką niezwykle wszechstronną. Publiczność mogła podziwiać jej talent w wielu głośnych produkcjach. Na dużym ekranie zadebiutowała u Jana Komasy w filmie "Sala samobójców. Hejter", a następnie zagrała główną rolę w poruszającym dramacie "Marzec ‘68". Jej aktorskie portfolio jest jednak zdominowane przez seriale, które ugruntowały jej pozycję w branży.

Oprócz "Wojennych dziewczyn", widzowie kojarzą ją z takich hitów jak:

"The Office PL" , gdzie wciela się w postać Patrycji Kowalskiej

, gdzie wciela się w postać Patrycji Kowalskiej "Rojst" , w którym zagrała Joannę Drewicz

, w którym zagrała Joannę Drewicz "Krucjata. Prawo serii" jako podkomisarz Maria Darska

jako podkomisarz Maria Darska "Dziewczyna i kosmonauta", gdzie zagrała młodą Martę Rybicką

Aktorka ma na koncie również bogaty dorobek w dubbingu, użyczając głosu takim postaciom jak Mulan, Kate Bishop w produkcjach Marvela czy Furiosa. Jej talent doceniono licznymi nagrodami, w tym dwiema Telekamerami dla aktorki, które zdobyła w 2024 i 2025 roku.

Charyzma, talent i naturalność. Czym Vanessa Aleksander podbiła serca Polaków?

Widzowie pokochali Vanessę Aleksander za jej autentyczność i niezwykłą charyzmę. Aktorka doskonale odnajduje się zarówno w rolach dramatycznych, kreując silne i skomplikowane postacie kobiece, jak i w komedii, co udowodniła w serialu "The Office PL". Jej wszechstronność sprawia, że każda jej rola jest wiarygodna i zapada w pamięć.

Dużą sympatię przyniosła jej także działalność poza planem filmowym. W 2024 roku wygrała 15. edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", tańcząc w parze z Michałem Bartkiewiczem. To właśnie tam widzowie mogli zobaczyć jej determinację, poczucie humoru i dystans do siebie, co jeszcze bardziej przysporzyło jej fanów.

Niesamowita przemiana Vanessy Aleksander. Tak zmieniała się na przestrzeni lat

Od czasu debiutu w "Wojennych dziewczynach" Vanessa Aleksander przeszła imponującą metamorfozę. Na początku kariery prezentowała wizerunek naturalnej, dziewczęcej aktorki. Z biegiem lat jej styl stawał się coraz bardziej wyrafinowany i świadomy. Zmieniały się nie tylko jej fryzury, ale także sposób ubierania się na czerwonym dywanie, gdzie dziś zachwyca odważnymi i eleganckimi kreacjami.

Jej przemiana to nie tylko kwestia wyglądu, ale także dojrzałości artystycznej. Z młodej, obiecującej aktorki stała się jedną z czołowych postaci polskiego kina i telewizji. Ta ewolucja jest doskonale widoczna, gdy porówna się jej pierwsze zdjęcia z planów filmowych z obecnymi fotografiami. Aktorka zyskała pewność siebie, która emanuje zarówno na ekranie, jak i poza nim.

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Sport ma we krwi. Kim są rodzice Vanessy Aleksander?

Niezwykła sprawność fizyczna i determinacja, które aktorka pokazała w "Tańcu z gwiazdami", nie wzięły się znikąd. Vanessa Aleksander jest córką profesjonalnych sportowców - jej rodzice, Renata i Mirosław Aleksander, byli łyżwiarzami figurowymi. Mama jest Słowaczką, a tata Polakiem, dlatego aktorka identyfikuje się z obiema narodowościami. Sportowa dyscyplina i pasja z pewnością ukształtowały jej charakter.

Aktorka ma również młodszego o cztery lata brata Oliviera. Dorastała w Warszawie, gdzie uczęszczała do prestiżowego liceum im. Stefana Batorego, zdając maturę międzynarodową w języku angielskim. Ta edukacja otworzyła jej drogę do studiów w Londynie, z których ostatecznie zrezygnowała na rzecz aktorstwa.

Co dziś robi Vanessa Aleksander? Aktorka nie zwalnia tempa

Vanessa Aleksander pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych polskich aktorek. Jej kalendarz zawodowy jest wypełniony po brzegi. Widzowie wciąż mogą ją oglądać w serialu "The Office PL", który cieszy się niesłabnącą popularnością. W poprzednich latach na ekrany weszły kolejne produkcje z jej udziałem, jak filmy "Klątwa" (2025) czy "Król dopalaczy" (2026), gdzie zagrała jedną z głównych ról.

Aktorka nie rezygnuje również z teatru, regularnie pojawiając się na deskach warszawskich scen. Jej kariera rozwija się niezwykle dynamicznie, a każda kolejna rola udowadnia, że należy do ścisłej czołówki polskich gwiazd. Zdobyte nagrody i status ulubienicy widzów tylko potwierdzają jej silną pozycję w branży.