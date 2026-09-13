Kasia Kowalska ładuje baterie przed koncertami. Pokazała zdjęcie z wakacji

Kasia Kowalska zrobiła furorę na rynku muzycznym w latach 90., które uważane są za złoty okres dla polskiej estrady. Z powodzeniem wypuszczała kolejne hity, które regularnie podbijały listy przebojów. Chociaż od jej debiutu minęło sporo czasu, to jednak nadal zachwyca swoim głosem i wokalnymi umiejętnościami. Zazwyczaj bardzo dba o to, by jej życie prywatne nie stawało się szeroko komentowanym tematem, ale tym razem zdecydowała się pokazać, jak spędza czas przed kolejną trasą koncertową.

Kasia Kowalska zachwyca w bikini na wakacjach

Gwiazda nie jest zbyt wylewna, jeśli chodzi o zdradzanie szczegółów ze swojej sfery prywatnej. Od lat w jej życiu najważniejsze są dzieci, a publicznie koncentruje się głównie na sprawach artystycznych i zawodowych obowiązkach. Z uwagi na to, że ciągłe podróżowanie i występy wymagają sporego wysiłku, Kasia Kowalska zdecydowała się ostatnio na naładowanie akumulatorów przed nadchodzącym, niezwykle intensywnym okresem.

53-letnia artystka zamieściła w sieci harmonogram swoich koncertów na nadchodzące miesiące, a kilka dni po tym zaskoczyła fanów zdjęciem w bikini, na którym pozuje na plaży z uniesionym w górę kciukiem. Wielu z pewnością uzna, że czas się dla niej zatrzymał.

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Koncerty Kasi Kowalskiej. Zaplanowała mnóstwo występów

Wrzesień to dla Kasi Kowalskiej czas powrotu do koncertowania. Już 19 września ta muzyczna ikona zaprezentuje się przed publicznością we Frankfurcie nad Menem, a następnego dnia wystąpi we Francji w klubie Cabaret Sauvage. Kolejne tygodnie to kilkanaście koncertów w Polsce, które potrwają do połowy grudnia. Według obecnych planów trasa zakończy się pod koniec stycznia w Katowicach.

19.09 Frankfurt nad Menem

20.09 Paryż

26.09 Wrocław

18.10 Konin

19.10 Gdańsk

23.10 Częstochowa

24.10 Rzeszów

05.11 Grudziądz

08.11 Tychy

11.11 Suchy Las

12.11 Gorzów Wlkp.

13.11 Zielona Góra

14.11 Bielsko Biała

21.11 Warszawa

22.11 Kraków

23.11 Tarnów

28.11 Lublin

29.11 Warszawa

30.11 Białystok

05.12 Gomunice

06.12 Kielce

13.12 Chełm

25.01 Katowice

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