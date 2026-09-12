Wokalista przechodzi z Oddziału Zamkniętego do Budki Suflera. Kto zastąpi Jacka Kawalca?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-12 16:12

Jacek Kawalec rozstał się z Budką Suflera po burzy wywołanej jego parodią Zenka Martyniuka. Jak się okazuje, szybko udało się znaleźć jego następcę. Nowy wokalista legendarnego zespołu oficjalnie zabrał głos, potwierdzając dołączenie do muzyków. Do tej pory - przez ponad 30 lat był związany z inną znaną grupą.

Budka Suflera znalazła nowego wokalistę. Chociaż muzycy milczą jeszcze w kwestii oficjalnego oświadczenia, sam wytypowany muzyk poinformował w sieci, że zajmie miejsce Jacka Kawalca. Dotychczasowy wokalista odszedł po głośnym konflikcie z Zenkiem Martyniukiem.

Jacek Kawalec sparodiował Zenka Martyniuka. Potem zerwał z Budką Suflera

Sierpniowy incydent odbił się szerokim echem w mediach. Jacek Kawalec podczas jednego z występów sparodiował gwiazdora disco polo, drwiąc z rzekomego śpiewania z playbacku. Na profilach Budki Suflera szybko pojawiło się oświadczenie, w którym odcięto się od żartów z króla disco polo i jego publiczności.

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Urażony Zenek nie gryzł się w język, nazywając zachowanie Kawalca „chamskim i bezczelnym” i zapowiadając wejście na ścieżkę sądową. Aktor z kolei stwierdził, że próbuje się go ocenzurować i zrezygnował z dalszej współpracy z rockową legendą.

Po roku 89 nikt nie ma prawa cenzurować moich wypowiedzi scenicznych - ani tych satyrycznych ani tych poważnych! Pan Tomasz Zeliszewski publikując wczoraj swoje oświadczenie na stronie Budki Suflera chciał sobie takie prawo przyznać. [...] Atak na moją osobę i napuszczanie na hejt ze strony osób, które zaprosiły mnie do zespołu uważam za rażące przekroczenie zasad i warunków współpracy, dlatego z niej rezygnuję – napisał.

Ostatnio jednak konflikt nieco przycichł. Jacek Kawalec postanowił załagodzić sytuację, przygotowując muzyczne przeprosiny dla Martyniuka w rytm piosenki Budki Suflera „Jolka, Jolka pamiętasz”.

Nowy wokalista Budki Suflera odszedł z Oddziału Zamkniętego

Mimo posiadania w swoich szeregach dwojga stałych wokalistów, Budka Suflera nie komentowała sprawy następcy Kawalca ani postępów w pracach nad kolejną płytą. Okazało się jednak, że grupa ma nowego członka. Inny uznany muzyk ogłosił dołączenie do zespołu na stałe.

Wokalistą został Krzysztof Wałecki, znany głównie z występów w Oddziale Zamkniętym. od 1995 roku. Doświadczony 64-latek, były frontman Vintage i V2, już wcześniej udzielał się gościnnie na koncertach Budki Suflera - od wiosny 2026 roku.

Nadszedł moment, by o tym powiedzieć oficjalnie... Po kilku rozmowach ostatecznie zdecydowałem się na stałą współpracę z zespołem Budka Suflera. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. To spora zmiana w moim życiu. Każdy zespół ma swoją historię, każdy inną... Z ogromnym żalem rozstaję się z Oddziałem Zamkniętym, choć większość z was wie, że przez bardzo długi czas nie chciałem tego robić – czytamy.

Krzysztof Wałecki z gitarą na scenie. W minaturze obok Jacek Kawalec. O zmianach w Budce Suflera przeczytasz na Eska.
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Nie tylko Krzysztof Cugowski. Kto śpiewał w Budce Suflera?

Początki Budki Suflera to 1974 rok i miasto Lublin. Grupę stworzyli Romuald Lipko, Andrzej Ziółkowski oraz Krzysztof Cugowski. Ten ostatni, z krótką przerwą, był wokalistą zespołu aż do 2014 roku. W pierwszych latach działalności mikrofon dzierżyli również Stanisław Wenglorz i Romuald Czystaw.

Gdy Cugowski na krótko opuścił zespół w latach 80., zastąpił go Felicjan Andrzejczak. Po definitywnym odejściu Cugowskiego w skład formacji weszli natomiast Robert Żarczyński, Irena Michalska, a w 2022 roku również Jacek Kawalec.

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