Syn Kasi Kowalskiej jest już pełnoletni! Dumna mama pochwaliła się jego zdjęciami

Kasia Kowalska od ponad 30 lat należy do grona najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich wokalistek. Artystka, mimo że cały czas jest aktywna zawodowo, mocno strzeże swojego prawa do prywatności. Na jej profilach w mediach społecznościowych na próżno szukać osobistych, rodzinnych kadrów. Tym razem zrobiła jednak wyjątek, a to za sprawą osiemnastych urodzin swojego syna Ignacego.

Syn Kasi Kowalskiej jest już pełnoletni

Na co dzień Kasia Kowalska, którą doskonale znamy z energicznych występów na scenie, realizuje się w roli mamy. Artystka ma córkę Aleksandrę, która tak jak ona, posiada artystyczną duszę oraz właśnie syna Ignacego, będącego owocem jej miłości z perkusistą Marcinem Ułanowskim. Syn piosenkarki przyszedł na świat 24 czerwca 2008 roku i właśnie oficjalnie wkroczył w dorosłość. Z tej okazji piosenkarka zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcia z pełnoletnią pociechą.

Kasia Kowalska ma 52 lata, a wygląda jak nastolatka. Tak dba o urodę!

Kasia Kowalska pokazała syna

Syn Kasi Kowalskiej, w przeciwieństwie do starszej siostry, raczej unika medialnego zgiełku. Ignacy rzadko pojawia się u boku swojej sławnej mamy, choć w przeszłości zdarzało im się wspólnie pozować do zdjęć. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim wokalistka wyjawiła, że jest on wielkim fanem Roberta Lewandowskiego i bardzo chciałby go poznać. Zaledwie kilka dni temu, 24 czerwca, Ignacy dołączył do grona pełnoletnich obywateli naszego kraju. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Gwiazda podzieliła się z odbiorcami aktualnymi zdjęciami swojej pociechy.