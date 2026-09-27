KaRRamBa ciężko choruje, błaga o wsparcie. W sieci pojawiła się specjalna zbiórka na jego leczenie

Dramat KaRRamBy. Artysta potrzebuje wsparcia na rehabilitację i powrót do zdrowia

Tragiczne informacje o swoim stanie zdrowia KaRRamBa przekazał we wrześniu bieżącego roku. Kłopoty z organizmem artysty ujawniły się w 2021 roku. Przeszedł wtedy pierwszy udar mózgu, po którym walczył o powrót do sprawności fizycznej. W sierpniu tego roku niestety nastąpił kolejny atak. Konsekwencje okazały się wyjątkowo dotkliwe. Raper wyznał, że stracił zdolność do samodzielnego poruszania się i wykonywania codziennych, nawet najprostszych czynności. Z powodu choroby nie ma szans na pracę zarobkową i działalność artystyczną. 53-latek przyznaje otwarcie, że jest całkowicie zdany na opiekę z zewnątrz.

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Z opublikowanej w internecie dokumentacji leczenia wynika, że artysta zmaga się nie tylko ze skutkami udarów. Zdiagnozowano u niego także problemy z nadciśnieniem, płyn w worku osierdziowym, a ponadto zaawansowaną niewydolność nerek. Marcin Kitliński wymaga teraz stałej opieki medycznej, kosztownych leków oraz codziennej fizjoterapii.

Właśnie z tego powodu zorganizowano w sieci zrzutkę o nazwie "KaRRamBa walczy o powrót do zdrowia". Początkowy cel założono na poziomie 50 tysięcy złotych, a zebrane środki mają być przeznaczone na pokrycie kosztów terapii, farmakologii i pomocy pielęgnacyjnej dla muzyka.

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Sukces zbiórki KaRRamBy. Cel na leczenie osiągnięty, ale wciąż można dorzucić swoją cegiełkę

Większość z Was kojarzy mnie jako KaRRamBę - faceta, który przez dekady w muzyce szedł pod prąd, nie owijał w bawełnę i nigdy nie bał się trudnych tematów. Przez lata dzieliłem się z Wami swoją energią i dźwiękami. Dziś jednak muszę schować dumę do kieszeni i zwrócić się do Was po prostu jako Marcin - człowiek, który znalazł się pod ścianą i stacza najtrudniejszą walkę w swoim życiu. Walkę o własną sprawność i podstawową godność - napisał raper w opisie zrzutki.

Kitliński od lat brylował na polskiej scenie hip-hopowej, zasłynąwszy bezpośrednim przekazem. Teraz w obliczu życiowej tragedii zmuszony jest szukać pomocy u własnych fanów. Odezwa rapera spotkała się z ogromnym odzewem w sieci. W komentarzach internauci masowo przypominają, jak wielki wpływ wywarła na nich twórczość artysty. Słuchacze bez wahania postanowili wspomóc zbiórkę na rzecz swojego idola.

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Mój dramat zaczął się w 2021 roku, kiedy przeszedłem pierwszy udar. Od tamtego momentu moje ciało i codzienne funkcjonowanie zostały mocno ograniczone, ale nie poddawałem się i starałem się krok po kroku wracać do siebie. Niestety, zanim zdążyłem odzyskać pełnię sił, w sierpniu podczas fali upałów przyszedł kolejny cios: dostałem drugiego udaru. Ten drugi uderzył ze zdwojoną siłą. Mam 53 lata i dziś jestem w sytuacji, której nikomu nie życzę. Nie potrafię samodzielnie się poruszać, nie jestem w stanie sam się umyć ani obsłużyć, nie ma mowy o jakiejkolwiek pracy zarobkowej czy tworzeniu muzyki. Stałem się w 100 proc. zależny od pomocy innych.

Dzięki hojności darczyńców w ciągu zaledwie trzech dni udało się przekroczyć wyznaczony cel. Na konto zbiórki trafiło dotąd ponad 67 tysięcy złotych, a zaangażowało się w nią ponad 1600 osób.

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Wielbiciele artysty wspierają go nie tylko finansowo, ale również dobrym słowem. Wpisują komentarze pełne otuchy. "Uda się, bo musi. Zdróweczka i Pozdrawiam" – można przeczytać na stronie zrzutki. Inny internauta dodaje: "Piątak z serca, brat! Może skromnie, ale wierzę, że każda stówka składa się z takich dyszek i piątek. Wracaj do zdrowia i na scenę, czekamy na nowy materiał".

Kolejny fan wspomina dawne czasy: "Jesteś najlepszy nigdy tego nie zapominaj, masz dla kogo żyć, dla bliskich ale i dla nas słuchaczy, ile razy mordo płakałem przy twoich nutach, wychowałeś masę ludzi, dozgonny szacunek, życzę Ci dużo sił i dużo satysfakcji z codziennych sukcesów i tych małych, i tych dużych, będzie dobrze walczymyyy, lecimy po swojeee". Ktoś inny napisał po prostu: "Szybkiego powrotu do zdrowia".

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