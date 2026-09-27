Nawrocki ocenia sukces Polaków. Zmiana pokoleniowa nam niestraszna

Złoty medal mistrzostw Europy

Biało-czerwoni po raz kolejny udowodnili swoją dominację, broniąc w miniony weekend tytułu mistrza Europy zdobytego przed trzema laty. W sobotnim finale, który odbył się w Mediolanie, reprezentacja Polski pewnie pokonała Francję 3:1. Ten sukces, zdaniem byłego szkoleniowca żeńskiej kadry i PGE Skry Bełchatów Jacka Nawrockiego, nie jest przypadkiem. Jego zdaniem polska męska siatkówka posiada ogromny potencjał wynikający z jakości i liczby zawodników.

Nawrocki zwraca uwagę, że obecny rok obfitował w triumfy Polaków – wcześniej reprezentacja zwyciężyła także w Lidze Narodów. Siła polskiej drużyny w dużej mierze wynika z doskonałej pracy sztabu trenerskiego, świetnego szkolenia, a także mocnej ligi, w której zawodnicy mogą szlifować swoje umiejętności i rozwijać się podczas treningów. Wyróżnia się zwłaszcza konsekwencja w realizacji taktyki, która ma ogromne znaczenie w kluczowych momentach meczów.

"Jest bardzo wysoka jakość zawodników na treningu, gdzie rywalizacja między nimi jeszcze bardziej rozwija ich pod względem techniczno-taktycznym, ale także mentalnym. Z tego, co zaobserwowałem, jest także ogromna konsekwencja w realizowaniu taktyki, która daje w newralgicznych momentach efekty. Staranność gry w bloku oraz w systemie blok-obrona – to są te rzeczy, które rzucają mi się w oczy w pierwszej kolejności. Przy takich zwycięstwach, klimat w reprezentacji jest fantastyczny" - powiedział PAP szkoleniowiec.

Czy Polsce grozi zmiana pokoleniowa?

W turnieju, zakończonym w sobotę, wzięli udział zawodnicy, którzy musieli zastąpić kontuzjowanych liderów. Z powodu problemów zdrowotnych zabrakło między innymi Hubera, Kochanowskiego czy Bieńka. Mimo osłabień, zmiennicy – tacy jak Lemański i Jakubiszak – pokazali klasę, znajdując się w dream teamie mistrzostw. Nawrocki podkreślił rolę Marcina Komendy, z którym niegdyś współpracował, widząc w nim zawodnika gotowego do dyrygowania grą Polaków na najwyższym poziomie.

Według Nawrockiego, Polsce w tej chwili zmiana pokoleniowa nie spędza snu z powiek, gdyż wymiana kadr następuje bardzo sprawnie. Wiele innych reprezentacji, jak Francja czy Włochy, które z powodu kontuzji liderów i konieczności wymiany zawodników straciły na jakości, nie mogą pochwalić się tak stabilną formą młodych graczy. Siatkówka staje się coraz silniejsza, także w innych częściach globu, i kibice powinni o tym pamiętać, by nie wpaść w pułapkę oczekiwania złotego medalu z każdej imprezy.