Karol Strasburger od 30 lat w Familiadzie! Szczerze mówi o zmęczeniu programem

Gwiazda "Familiady" na ekranach od dekad

Urodzony w 1947 roku w stolicy Karol Strasburger jest absolwentem warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Choć największą sławę przyniosły mu role w takich produkcjach jak "Noce i dnie", "Polskie drogi" oraz "Czarne chmury", to od 1994 roku jego kariera telewizyjna skupia się wokół popularnego teleturnieju "Familiada". Prowadzi go nieprzerwanie do dziś.

Życie prywatne aktora często było szeroko komentowane w prasie. Początkowo związany był z Barbarą Burską, jednak ich małżeństwo ostatecznie się rozpadło. Następnie przez ponad trzy dekady dzielił życie z Ireną Morcińczyk. Jej śmierć w 2013 roku była dla niego ogromną tragedią. Z żadnego z tych dwóch związków artysta nie doczekał się potomstwa.

Swoje szczęście Strasburger odnalazł ponownie przy Małgorzacie Weremczuk, która jest od niego młodsza o 37 lat. Para wzięła ślub w 2019 roku. Zaledwie chwilę później 72-letni aktor po raz pierwszy został ojcem, gdy na świat przyszła ich córka Laura. To wydarzenie wywołało ogromne poruszenie w mediach i na portalach społecznościowych.

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Czy Karol Strasburger jest znudzony prowadzeniem "Familiady"?

Od trzech dekad Karol Strasburger jest twarzą "Familiady", słynącą nie tylko z opanowania, ale i z charakterystycznych żartów, tak zwanych "sucharów". Podczas wydarzenia Invest In Szczecin Open 2026, w rozmowie z dziennikarzami radia VOX FM, zapytano go, czy nie odczuwa już znużenia tym samym formatem. Prezenter odpowiedział w sposób, który może zdumiewać wielu widzów.

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Nie, nie miałem takiego momentu. Ten program nie jest nagrywany ciągle, więc nie mam go na głowie przez cały czas. Potrafię od niego odpocząć, odciąć się, a nawet na chwilę zapomnieć, o co w nim chodzi. Ostatnio miałem dwa miesiące przerwy i zrobiłem sobie celowy "reset" - wyrzuciłem program z pamięci, by wrócić do niego ze świeżą głową. "Familiada" nie jest wyreżyserowana pod kątem sztywno napisanych tekstów czy ustawionych rozmów. Nie jestem lektorem odczytującym cudze słowa, tylko autorem moich dialogów z uczestnikami. Co chwilę pojawiają się nowi ludzie i nowe tematy, a cała formuła opiera się na żywej, improwizowanej rozmowie. To dla mnie wciąż ciekawe i rozwijające - przyznał Karol Strasburger.

Taka postawa bez wątpienia wpisuje się w jego ogólne podejście do życia. Gospodarz teleturnieju nie ukrywa, że od lat stawia na zdrowy tryb funkcjonowania, kładąc duży nacisk na dbałość o kondycję fizyczną oraz systematyczny relaks.

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