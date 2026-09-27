Ekstraklasa koszykarek w Łodzi. Kto zdominował parkiet w zaciętym spotkaniu

Świetny początek meczu w wykonaniu gospodyń

Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanej dominacji zawodniczek występujących przed własną publicznością. Łodzianki wygrały pierwszą kwartę wynikiem 26:11, budując solidną i bardzo ważną przewagę nad wymagającymi rywalkami. Druga i trzecia część tego ligowego starcia przyniosły niezwykle wyrównaną grę obu zespołów. W obu tych kwartach tablica wyników wskazywała remis, dokładnie 19:19 oraz 17:17, co sprzyjało utrzymaniu zaliczki. Taki przebieg rywalizacji pozwalał miejscowym na spokojniejsze kontrolowanie sytuacji na parkiecie.

W ostatniej, decydującej odsłonie spotkania drużyna przyjezdna ruszyła do odrabiania poniesionych wcześniej strat. Koszykarki z Gorzowa Wielkopolskiego wygrały czwartą kwartę 24:14, jednak ten zryw nie wystarczył do odniesienia końcowego triumfu. Ostatecznie całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem łodzianek z niewielką przewagą pięciu punktów. Defensywa miejscowej ekipy zdołała skutecznie obronić korzystny rezultat aż do samego końca upływającego czasu gry.

Jak punktowały poszczególne koszykarki na parkiecie?

Zdecydowaną liderką w szeregach zwycięskiego zespołu okazała się utalentowana zawodniczka. Cameron Swartz zdobyła dla łódzkiej drużyny aż 22 punkty, stając się najskuteczniejszą postacią po stronie gospodyń w całym spotkaniu. Na parkiecie wspierały ją bardzo aktywnie Lucie Svatonova z dorobkiem 14 oczek oraz Isis Beh, która ostatecznie dołożyła 12 punktów. Kolejne zdobycze punktowe dla miejscowych wywalczyły Alicja Żytkowska, Natalia Chałupka, Anna Pawłowska, Karolina Stefańczyk i Julia Wysocka, natomiast bez punktów mecz zakończyły Marta Stawicka oraz Weronika Zalewska.

W zespole przyjezdnych na szczególne wyróżnienie zasłużyła zawodniczka grająca niezwykle skutecznie w ofensywie. Najwięcej punktów w całym meczu zapisała na swoim koncie Stephanie Jones, kończąc zawody z imponującym wynikiem 27 oczek. Solidnie zaprezentowały się również Courtney Hurt i Wiktoria Stasiak, rzucając w trakcie meczu odpowiednio 14 oraz 13 punktów. Zdobycze punktowe dla gości uzupełniły Magdalena Szymkiewicz, Elle Ladine i Weronika Telenga, podczas gdy Klaudia Gertchen, Ksenia Malaszka oraz Magdalena Kloska nie zapunktowały w ogóle.