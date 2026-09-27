Turniej w Chebie. Polki wygrały z Norwegią B i zajęły czwarte miejsce

Udana końcówka Polek

Biało-czerwone po raz drugi w turnieju musiały radzić sobie bez Karoliny Kochaniak. Rozgrywająca doznała urazu stawu skokowego w spotkaniu ze Słowenią, a sztab szkoleniowy podjął decyzję o oszczędzaniu zawodniczki, by uniknąć ryzyka powikłań. Mimo to, podopieczne trenera Arne Senstada od początku narzuciły własny styl gry. Daria Michalak zdobyła pierwszą bramkę, a Adrianna Płaczek wielokrotnie skutecznie interweniowała w bramce.

W ataku świetnie spisywała się Paulina Uścinowicz, późniejsza MVP w polskim zespole, która jeszcze przed przerwą rzuciła 6 goli z dystansu. Po udanym kontrataku Joanny Gadziny, przewaga Polek wzrosła do stanu 17:11. Rywalkom ze Skandynawii udało się jednak zmniejszyć różnicę przed przerwą do czterech trafień (17:13).

Emocje w końcówce spotkania

W drugiej połowie meczu tempo wzrosło, a obie drużyny zdobywały bramki falami. Gdy Norweżki zaczęły odrabiać straty, ciężar gry przejęła kapitan polskiej drużyny Monika Kobylińska. Jej skuteczny rzut na kwadrans przed końcem powiększył przewagę Polski na 26:22, po kilku udanych interwencjach defensywy. Końcówka była jednak nerwowa.

Na zaledwie dwie minuty przed końcową syreną Norwegia B zbliżyła się do wyniku 29:31. Wówczas Arne Senstad wziął czas. Trafienie Magdy Balsam na 32:29 ostatecznie przypieczętowało zwycięstwo Polek. W całym turnieju triumfowały rezerwy Norwegii, a Polska zajęła ostatecznie czwarte miejsce.

Kolejne wyzwania przed ME

Kolejnym testem formy polskiej reprezentacji będzie mecz towarzyski z Islandią. Spotkanie to zaplanowano na 24 października w katowickim Spodku. To ważny etap przygotowań do nadchodzących mistrzostw Europy.

W tej samej hali, 5 grudnia 2024 roku, reprezentacja Polski rozpocznie udział w mistrzostwach Europy. Pierwszym przeciwnikiem biało-czerwonych na tym turnieju będzie utytułowana drużyna Francji. Będzie to jeden z kluczowych sprawdzianów na arenie międzynarodowej dla naszej drużyny.