Hubert Hurkacz w półfinale turnieju ATP w Chengdu. Kto będzie jego kolejnym rywalem?

Trudny początek i triumf w tie-breaku

W drodze do ćwierćfinału Hubert Hurkacz pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę oraz Amerykanina Michaela Damma. Starcie z reprezentantem RPA rozpoczęło się bardzo obiecująco dla polskiego zawodnika, który wygrał trzy pierwsze gemy, przełamując przy tym rywala. Z czasem stracił jednak przewagę, co doprowadziło do wyrównanej końcówki seta.

O losach pierwszej partii zadecydował zacięty tie-break. Lloyd Harris miał w nim piłki meczowe, ale ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Polak. W drugim secie wrocławianin szybko zanotował przełamanie i kontrolował przebieg gry do samego końca, kończąc spotkanie w niespełna dwie godziny.

Z kim Hubert Hurkacz zagra o finał?

Kolejnym przeciwnikiem polskiego tenisisty będzie Denis Shapovalov. Reprezentant Kanady zapewnił sobie miejsce w półfinale, eliminując Francuza Adriana Mannarino. Statystyki bezpośrednich spotkań zdecydowanie faworyzują Hurkacza, który wygrał pięć z sześciu dotychczasowych pojedynków z tym rywalem.

Obaj zawodnicy są obecnie sklasyfikowani blisko siebie w światowym zestawieniu. Polak zajmuje 46. pozycję w rankingu, natomiast jego najbliższy przeciwnik plasuje się cztery lokaty niżej, na 50. miejscu. Wynik ćwierćfinału to: Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Lloyd Harris (RPA) 7:6 (12-10), 6:4.