Hubert Hurkacz w półfinale turnieju ATP w Chengdu. Kto będzie jego kolejnym rywalem?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-27 16:16

Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju ATP 250 w chińskim Chengdu. Rozstawiony z numerem piątym polski tenisista pokonał reprezentanta RPA Lloyda Harrisa w dwóch setach, 7:6 (12-10), 6:4. W walce o finał turnieju ATP w Chengdu zmierzy się z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem.

Rakieta tenisowa i piłka w powietrzu nad niebieskim kortem. O sukcesie Huberta Hurkacza w Chengdu przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Rakieta tenisowa uderza w żółtą piłkę nad niebieskim kortem.

Trudny początek i triumf w tie-breaku

W drodze do ćwierćfinału Hubert Hurkacz pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę oraz Amerykanina Michaela Damma. Starcie z reprezentantem RPA rozpoczęło się bardzo obiecująco dla polskiego zawodnika, który wygrał trzy pierwsze gemy, przełamując przy tym rywala. Z czasem stracił jednak przewagę, co doprowadziło do wyrównanej końcówki seta.

O losach pierwszej partii zadecydował zacięty tie-break. Lloyd Harris miał w nim piłki meczowe, ale ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Polak. W drugim secie wrocławianin szybko zanotował przełamanie i kontrolował przebieg gry do samego końca, kończąc spotkanie w niespełna dwie godziny.

Z kim Hubert Hurkacz zagra o finał?

Kolejnym przeciwnikiem polskiego tenisisty będzie Denis Shapovalov. Reprezentant Kanady zapewnił sobie miejsce w półfinale, eliminując Francuza Adriana Mannarino. Statystyki bezpośrednich spotkań zdecydowanie faworyzują Hurkacza, który wygrał pięć z sześciu dotychczasowych pojedynków z tym rywalem.

Obaj zawodnicy są obecnie sklasyfikowani blisko siebie w światowym zestawieniu. Polak zajmuje 46. pozycję w rankingu, natomiast jego najbliższy przeciwnik plasuje się cztery lokaty niżej, na 50. miejscu. Wynik ćwierćfinału to: Hubert Hurkacz (Polska, 5) - Lloyd Harris (RPA) 7:6 (12-10), 6:4.

ROLKI