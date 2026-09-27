Ekstraklasa koszykarek. Zobacz kto triumfował w starciu Polonii z MKS Pruszków

Zdecydowane zwycięstwo SKK Polonia Warszawa

W spotkaniu ekstraklasy koszykarek drużyna SKK Polonia Warszawa odniosła przekonujące zwycięstwo nad zespołem Lotto MKS Pruszków. Mecz zakończył się wynikiem 97:76, a gospodynie z Warszawy kontrolowały przebieg gry już od pierwszej syreny.

Poszczególne kwarty spotkania kończyły się wynikami 25:13, 24:18, 26:19 oraz 22:26. Dopiero w ostatniej odsłonie zawodniczki z Pruszkowa zdołały wypracować przewagę, wygrywając tę część meczu czterema punktami, co nie miało jednak wpływu na końcowy rezultat.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

Najskuteczniejszą zawodniczką w barwach stołecznego zespołu okazała się Erika Davenport, która zapisała na swoim koncie 24 punkty. Znaczący wkład w wygraną miały również Maja Kusiak zdobywając 16 punktów, Martyna Stępińska z 14 oczkami oraz Martha Burse (10 punktów).

W drużynie Lotto MKS Pruszków najlepiej punktującą koszykarką była Katarzyna Bukraba z dorobkiem 19 punktów. Wyróżniały się także Wanesa Furman (17 punktów) oraz Oliwia Trzymkowska (16 punktów), jednak ich skuteczność nie wystarczyła do pokonania dobrze dysponowanych rywalek.