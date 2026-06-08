Karolina Pisarek i Roger Salla zdradzili płeć dziecka. Zorganizowali huczne przyjęcie

Karolina Pisarek i Roger Salla przygotowują się do narodzin pierwszego dziecka

Karolina Pisarek i Roger Salla, którzy są razem od dłuższego czasu, stanęli na ślubnym kobiercu w 2022 roku. Zaślubiny odbyły się w przepięknym kompleksie Pałac i Folwark Łochów, położonym w powiecie węgrowskim. Teraz przed małżeństwem nowy, ważny etap. Już niebawem powitają na świecie swoje pierwsze dziecko.

Szczęśliwą informacją o ciąży podzielili się 22 kwietnia 2026 roku. Ten komunikat szybko rozszedł się w internecie, powodując falę gratulacji od fanów, a para zdradziła, że przez jakiś czas utrzymywali wszystko w sekrecie, bardzo ciesząc się na narodziny. Od tego momentu życie prywatne Karoliny Pisarek-Salli budziło jeszcze większe zainteresowanie – obserwatorzy analizowali każdy jej krok w sieci, czekając na nowe informacje.

Karolina Pisarek w trakcie wywiadów chętnie wspominała o transformacji swojego ciała. W rozmowie z portalem Plejada przyznała, że brzuszek urósł nagle, z czego jest ogromnie zadowolona. Najwięcej emocji dostarczają jej chwile, w których wyczuwa ruchy dziecka.

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Gender reveal party u Karoliny Pisarek. Znamy płeć dziecka

Mimo regularnej obecności w mediach społecznościowych, modelka przez dłuższy czas zachowywała w tajemnicy płeć dziecka. Niedawno zaskoczyła jednak fanów, udostępniając film z tzw. gender reveal party. W opublikowanym wideo wspólnie z mężem otworzyła specjalną komodę wypełnioną po brzegi różowymi ubrankami, obok której znajdowały się balony układające się w napis „girl”, a całości dopełnił różowy dym, co jednoznacznie wskazuje na narodziny córki. To dopracowane w każdym szczególe i eleganckie przyjęcie spędzili w gronie rodziny i przyjaciół.

Karolina Pisarek-Salla i Roger Salla oficjalnie przekazali swoim sympatykom, że spodziewają się dziewczynki.

Nasza księżniczka w drodze 🩷 nie mogę się doczekać, aż cię poznam 🥹🌸🎀

- czytamy na profilu instagramowym Karoliny Pisarek.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjątkowego przyjęcia Karoliny Pisarek i Rogera Salli.

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ESKA - NATALKA WYWIADY - GOOD LUCK GUYS Karolina Pisarek