Julia Wieniawa w olśniewającej sukni na ślubie przyjaciół

Julia Wieniawa przed kolejnym zawodowym wyzwaniem

Julia Wieniawazadebiutowała w 2012 roku na planie serialu "Rodzinka.pl", a dziś należy do najważniejszych twarzy polskiego show-biznesu. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,3 miliona użytkowników, a magazyn "Forbes Women" sklasyfikował ją na czwartym miejscu wśród najbardziej wartościowych kobiecych marek w Polsce.

Minione miesiące to dla 27-latki czas intensywnej pracy, zwieńczony występami festiwalowymi oraz głośnym duetem z Andreą Bocellim. Jesienią fani zobaczą ją w nowej roli – stacja potwierdziła, że Julia Wieniawa zastąpi Ewę Kasprzyk w jury programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

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Zjawiskowa suknia Julii Wieniawy na weselu

Mimo napiętego grafiku celebrytka znalazła czas na krótki odpoczynek w swojej chatce i spotkania ze znajomymi. Ostatni weekend sierpnia spędziła na weselu. W radosnych chwilach towarzyszyli jej bliscy przyjaciele: instruktorka jogi Magdalena Janik oraz stylista Kacper Kujawa.

Na ten dzień gwiazda wybrała zachwycającą kreację, która przykuwała spojrzenia. Założyła dopasowaną suknię w odcieniu czekoladowym, ozdobioną błyszczącymi cekinami. Wycięcia w talii i odkryte plecy dodały całości zmysłowego charakteru, idealnie akcentując świetną sylwetkę piosenkarki.

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Julia Wieniawa szczerze o swojej karierze. Wskazała najlepsze role | WYWIAD