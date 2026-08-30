Aneta Kręglicka w bikini pod palmami. Modelka zachwyca sylwetką na wakacjach

Jak Aneta Kręglicka zdobyła koronę Miss World

Dla Anety Kręglickiej przełomowy okazał się rok 1989, kiedy to za namową znajomych postanowiła wziąć udział w wyborach Miss Polonia. Ówczesna 24-letnia studentka Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki w lipcu, a zaledwie kilka miesięcy później jako pierwsza reprezentantka naszego kraju sięgnęła po koronę Miss World.

Zwycięstwo otworzyło przed nią drzwi do międzynarodowej kariery, początkowo w amerykańskiej agencji modelek. W latach 90. Kręglicka skupiła się na działalności biznesowej, powołując do życia fundację oraz agencję "ABK Kręglicka". Po dekadzie założyła kolejną firmę - "Hannah Hooper", a obecnie jest również współwłaścicielką studia filmowego. Mimo 61 lat na karku bizneswoman wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich modelek, zachwycając nienaganną prezencją.

Zobacz również: Aneta Kręglicka w kuszącym bikini. 61-latka chwali się figurą na egzotycznych wakacjach

Aneta Kręglicka zachwyca formą na urlopie w bikini

Choć od historycznego triumfu w wyborach Miss World minie niebawem 37 lat, Aneta Kręglicka zdaje się opierać upływowi czasu. 61-letnia modelka regularnie udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej ostatnie zdjęcia z rajskich wakacji są tego najlepszym potwierdzeniem. Kiedy w Polsce wielkimi krokami zbliża się jesień, była miss cieszy się promieniami słońca.

Od kilku dni modelka relaksuje się podczas urlopu w tropikach.

Wyrwane wolne dni wciąż w wakacyjnym nastroju - napisała pod serią zdjęć z urlopu.

Wolny czas Kręglicka spędza na błogim odpoczynku i opalaniu, przy okazji prezentując w mediach społecznościowych nienaganną figurę w bikini. Perfekcyjna sylwetka 61-latki to efekt konsekwentnego dbania o siebie, regularnych treningów i odpowiedniej diety, którym bizneswoman pozostaje wierna od lat.

Zobacz również: Aneta Kręglicka pokazała się z mężem i synem. Gwiazda rzadko jest na salonach ze swoją rodziną

26

Aneta Kręglicka kończy 60 lat. Tak zmieniała się Miss Świata!