Aneta Kręglicka w bikini pod palmami. Modelka zachwyca sylwetką na wakacjach

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-30 11:18

Koniec wakacji w Polsce nie przeszkadza Anecie Kręglickiej w korzystaniu z uroków lata. Modelka spędza wolny czas pod palmami, relaksując się na słońcu. Patrząc na jej formę w bikini, aż trudno uwierzyć, że ma 61 lat.

Jak Aneta Kręglicka zdobyła koronę Miss World

Dla Anety Kręglickiej przełomowy okazał się rok 1989, kiedy to za namową znajomych postanowiła wziąć udział w wyborach Miss Polonia. Ówczesna 24-letnia studentka Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki w lipcu, a zaledwie kilka miesięcy później jako pierwsza reprezentantka naszego kraju sięgnęła po koronę Miss World.

Zwycięstwo otworzyło przed nią drzwi do międzynarodowej kariery, początkowo w amerykańskiej agencji modelek. W latach 90. Kręglicka skupiła się na działalności biznesowej, powołując do życia fundację oraz agencję "ABK Kręglicka". Po dekadzie założyła kolejną firmę - "Hannah Hooper", a obecnie jest również współwłaścicielką studia filmowego. Mimo 61 lat na karku bizneswoman wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich modelek, zachwycając nienaganną prezencją.

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Aneta Kręglicka zachwyca formą na urlopie w bikini

Choć od historycznego triumfu w wyborach Miss World minie niebawem 37 lat, Aneta Kręglicka zdaje się opierać upływowi czasu. 61-letnia modelka regularnie udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej ostatnie zdjęcia z rajskich wakacji są tego najlepszym potwierdzeniem. Kiedy w Polsce wielkimi krokami zbliża się jesień, była miss cieszy się promieniami słońca.

Od kilku dni modelka relaksuje się podczas urlopu w tropikach.

Wyrwane wolne dni wciąż w wakacyjnym nastroju - napisała pod serią zdjęć z urlopu.

Wolny czas Kręglicka spędza na błogim odpoczynku i opalaniu, przy okazji prezentując w mediach społecznościowych nienaganną figurę w bikini. Perfekcyjna sylwetka 61-latki to efekt konsekwentnego dbania o siebie, regularnych treningów i odpowiedniej diety, którym bizneswoman pozostaje wierna od lat.

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Aneta Kręglicka
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